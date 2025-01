Das andere ICH

Eine Fotoreportage von Franz Will über verborgene Möglichkeiten

Franz Will, Sozialarbeiter und Fotograf, präsentiert seine Fotoreportage vom 1. bis zum 22. September 2025 in der Sendlinger Kulturschmiede. In sensiblen Sozialstudien eröffnet er verschiedene Perspektiven: „Man hat verschiedene Ichs: wie man sich selbst sieht, wie man gesehen wird, wie man war, wie man hätte sein können, wenn.…“

Martina Helbing sprach mit ihm über seinen fotografischen Ansatz und seine Arbeit mit Jugendlichen. Eindrücklich schildert er, was Sozialarbeit mit dem Medium Fotografie bewirken kann, und wie sich die Technik von den 1970er Jahren bis heute entwickelt hat.