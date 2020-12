Auf Kante genäht

An jedem 5. Mittwoch im Monat von 20:00 bis 21:00 Uhr im Sendeschema “Soziales und Bürgerrechte”.

„Wer nichts weiß muss alles Glauben“, ist unmündig und nicht selbstbestimmt. Ist unaufgeklärt.

Kant beschreibt was für ihn Aufklärung ist: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. ‚Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!‘ ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“

Hier bei LORA München möchten wir dazu einen kleinen Beitrag liefern und greifen Themen ,vorzugsweise aus München, kritisch auf.

Eine Auswahl der bisherige Themen:

Projekt Romanity.de: Sinti und Roma in ihrem Alltag kennenlernen

Ein Interview mit Radoslav Ganev, stellvertretender Leiter einer Sozialstation in München zu den Zielen des Projektes u.a.:

– Vorurteile abbauen

– Einblicke in die Lebens- und Gedankenwelt von Sinti und Roma gewähren

– Positive Bilder schaffen

Er erzählt wie er als 8 jähriger Bulgare ohne jede Sprachkenntnisse in einer deutschen Klasse saß.

Wie aus ihm, einem Hauptschüler, dem die Lehrer von der Realschule abgeraten haben, ein studierter Politologe geworden ist.

Von persönlichen Diskriminierungserfahrungen und wie erschrocken er war als er in einem Kinderbuch, das er seinem Kind vorlesen wollte ,die verzerrte negative Darstellung von ‚Zigeunern‘ als Gauner und Betrüger vorfand.

Im Interview wird DROM eine Beratungseinrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe erwähnt.

Sie berät junge Sinti und Roma, die ihre Berufschancen und ihre soziale Situation verbessern wollen.

Ansprechperson ist Rainer Burger der unter sinti@diakonie-hasenbergl.de zu erreichen ist.

Die Gefangenengewerkschaft GG/BO setzt sich für Häftlinge

in deutschen Gefängnissen ein.

Es geht um die zentralen Forderungen der GG/BO:

– die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns für arbeitende Gefangene und

– die Gesetzliche Rentenversicherung für Inhaftierte.

Die GG/BO beruft sich auf das Grundgesetz und strebt die volle Gewerkschaftsfreiheit für Gefangene in deutschen Haftanstalten an.

Interviews mit:

– Markus, einem Aktivisten aus Nürnberg

– Manuel einem Strafgefangenen und Sprecher der GGBO, der Gefangenengewerkschaft

Umweltschutz im Alltag – Engagement jenseits der großen Demonstrationen

Mich interessiert was die Menschen jenseits der Demonstrationen, in ihrem Alltag für die Umwelt und das Klima machen. Was motiviert sie sich dort zu engagieren wo es wenig Aufmerksamkeit gibt und die Erfolge eher klein sind.

Ein Besuch im ökumenischen Kirchenzentrum Messestadt West hier in München

Sinti und Roma in München.

Eine fremde und unerwünschte Minderheit?

Eine Befragung ergab 2016:

1/3 aller befragten Deutschen möchten diese Volksgruppe nicht als Nachbarn haben.

„Gleichgültigkeit, Unwissenheit und Ablehnung bilden zusammen eine fatale Mischung, die Diskriminierungen gegenüber Sinti und Roma den Boden bereiten“.



Gleichgültigkeit und Ablehnung lassen sich nicht verbieten, aber gegen die Unwissenheit soll diese Sendung helfen.

Interviews mit

Gilt in München noch die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit?

Ein aktuelles Urteil des Verwaltungsgerichtes München verbietet es, sich in den Räumen der Stadt München mit einem brisanten Beschluss des Stadtrats München zu beschäftigen.

Passt das zum Artikel 5 des Grundgesetzes der die Meinungsfreiheit garantiert?

In der Sendung kommen zu Wort:

Maren Offman, Stadtrat für die CSU

Florian Roth, Stadtrat für Die Grüne/Rosa Liste

Klaus Ried, Kläger

Wolfgang Stöger, Vorstand HU München Bayern

Norman Paech, emeritierter Professor für Politikwissenschaft und Öffentliches Recht

Peter Vonnahme, ehem. Richter am bayrischen Gerichtshof

Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus

Eine Sendung zum Stadtratsbeschluss vom Dezember 2017 „Gegen jeden Antisemitismus! Keine Zusammenarbeit mit der antisemitischen BDS Bewegung“ und seiner Auswirkungen auf Betroffenen

Interviews mit:

Maren Offman, Stadtrat für die CSU

Brigitte Wolf, Stadträtin für die Linken

Nirit Sommerfeld, Künstlerin und Mit-Begründerin des BIB in Münchens

Adrian Paukstat, Ansprechpartner bei der jüdische-palästinensischen Dialoggruppe

Autoverkehr in München oder Autofrei in München

Gespräche über die Belastung durch den Autoverkehr und Gegenmodelle.

Gesprächspartner:

Paul Bickelbacher, grüner Stadtrat

Hubertus Grobbel, einer der Initiatoren ‚Autofrei 4 in München‘

Gunhild Preuß-Bayer, im Vorstand des Vereins ‚Autofrei Leben‘

Öffentliche Bücherschränke in München

Interviews mit

3 InitiatorInnen von Bücherschränken in München

3 NutzerInnen

1 Buchhändlerin

weitere Themen

Was sind öffentliche Bücherschränke?

Seit wann gib es sie und wie hat alles begonnen?

Was motiviert die InitiatorInnen und wie funktioniert die Finanzierung?

Was gefällt NutzerInnen und was kritisieren sie?

Wie finden Buchhändler das Thema?

Infos zu öffentlichen Bücherschränken

Sinti und Roma in München, Bayern und Europa

Interviews mit

3 jungen Sinti aus München

H. Burger, einem Sozialarbeiter bei DROM, Beratungsstelle im Hasenbergl

Ali Yapli, er sammelte als heilpädagogische Unterrichtshilfe Erfahrungen mit Sinti in München

Herbert Heuß, Wissenschaftlicher Leiter beim Zentralrat deutscher Sinti und Roma

weitere Themen

Seit wann gibt es Sinti und Roma in Deutschland und wie wurden sie behandelt?

Auszüge aus dem Vortrag von H. Heuß: ‚Antiziganismus und Schutz der Menschenrechte von Sinti und Roma in Europa‘

Wie sieht die deutsche Mehrheitsgesellschaft Sinti und Roma in Deutschland?

Auszüge aus zwei Studien (2014 Markus End Antiziganismus und 2016 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Bayern) zu diesem Thema

„Selbstverliebte Internetjunkies oder bürgerschaftliches Engagement. Was kennzeichnet die Jugend von heute?“

Interviews mit

einige Themenstellungen:

Welche aktuellen Entwicklungen sind aus den Studien erkennbar?

Warum engagieren sich Jugendliche in diesen Vereinen?

Für die Isarfischer ist es kein Problem Tiere zum Verzehr zu töten, für Animals United ist es undenkbar. Was steckt dahinter?

Gibt es Wellenbewegungen bei den Trends? ‚Nichts Neues unter der Sonne?‘

Ersetzen Onlinepetitionen Aktivitäten im realen Leben?

Neue Arbeitswelten

Gespräche mit Mitarbeiterinnen der Sparda-Bank München und dem ver.di Sekretär für die IBM über ganz unterschiedliche Ansätze in der Arbeitswelt.

Was bedeuten die Begriffe:

Arbeit und Freizeit

Gemeinwohl-Ökonomie

crowdworking

Flüchtlinge in München: Mit ihnen reden anstatt nur über sie zu reden

Interviews über ihre Erfahrungen und Hintergründe mit:

Lavdim, einem Flüchling aus dem Kosovo

einer Bewohnerin der Messestadt Riem

Nuna, einem Somali der inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft hat

Frau Kilian-Mason von amnesty

Tineke Dekker aus Ottobrunn

Moussa einem Flüchtling aus dem Sennegal und Austin einem Flüchtling aus Nigeria

