MONTAG, 16. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Xaver Brenner. Thema: Der Mensch ist schwach geboren, um in der demokratischen Gemeinschaft stark und frei zu werden. Die neue Anthropologie vom Menschen als Überschusswesen überwindet die alte vom Menschen als Mängelwesen.

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Folk&Weltmix

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 17. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – mit Swing in. Früher erreichte die Jazzmusik alle Sinne, ja sie sorgte sogar für gute Stimmung – oder konnte zu Tränen rühren. Aber der Jazz von heute ist eher Kopfarbeit und meidet das Herz. Denn statt Leidenschaft gibt es jetzt Bildung für die jungen Musiker.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Heute: HISPANOS IN DEN USA – mit hispanischer Musik der USA. Die Hispanos bilden die zahlreichste Minderheit und die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe der USA. Im Gegensatz zu den meisten Vorurteilen über sie (z. B. nur zugewanderte, ungebildete und arme Menschen), erzielten auch viele von ihnen hervorragende Leistungen z. B. in der Politik, Verwaltung oder Wissenschaft. Weiter lebten die Vorfahren vieler von ihnen schon in diesem Territorium, bevor es Teil der USA wurde.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Im Rahmen ihrer Examensarbeiten erstellten zwei Studierende die App: „Die Weiße Rose“ vor, die in 4 thematischen Rundgängen mit viel Bildmaterial und Texten über die Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose informiert. Ziel ist sie als Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Freuden und Freunden, Erfahrungen und Fragen auch nahbarer zu machen.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radio.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Xaver Brenner. Thema: Der Mensch ist schwach geboren, um in der demokratischen Gemeinschaft stark und frei zu werden. Die neue Anthropologie vom Menschen als Überschusswesen überwindet die alte vom Menschen als Mängelwesen.

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: Folk&WeltMix

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Xaver Brenner. Thema: Der Mensch ist schwach geboren, um in der demokratischen Gemeinschaft stark und frei zu werden. Die neue Anthropologie vom Menschen als Überschusswesen überwindet die alte vom Menschen als Mängelwesen.

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 18. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – mit Swing in. Früher erreichte die Jazzmusik alle Sinne, ja sie sorgte sogar für gute Stimmung – oder konnte zu Tränen rühren. Aber der Jazz von heute ist eher Kopfarbeit, denn statt Leidenschaft gibt es jetzt Bildung für die jungen Musiker.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Heute: HISPANOS IN DEN USA – mit hispanischer Musik der USA. Die Hispanos bilden die zahlreichste Minderheit und die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe der USA. Im Gegensatz zu den meisten Vorurteilen über sie (z. B. nur zugewanderte, ungebildete und arme Menschen), erzielten auch viele von ihnen hervorragende Leistungen z. B. in der Politik, Verwaltung oder Wissenschaft.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Im Rahmen ihrer Examensarbeiten erstellten zwei Studierende die App: „Die Weiße Rose“ vor, die mit viel Bildmaterial und Texten über die Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose informiert.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radio.

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – mit Swing in. Früher erreichte die Jazzmusik alle Sinne, ja sie sorgte sogar für gute Stimmung – oder konnte zu Tränen rühren. Aber der Jazz von heute ist eher Kopfarbeit, denn statt Leidenschaft gibt es jetzt Bildung für die jungen Musiker.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Heute: HISPANOS IN DEN USA – mit hispanischer Musik der USA. Die Hispanos bilden die zahlreichste Minderheit und die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe der USA. Im Gegensatz zu den meisten Vorurteilen über sie (z. B. nur zugewanderte, ungebildete und arme Menschen), erzielten auch viele von ihnen hervorragende Leistungen z. B. in der Politik, Verwaltung oder Wissenschaft.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen.

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Im Rahmen ihrer Examensarbeiten erstellten zwei Studierende die App: „Die Weiße Rose“ vor, die mit viel Bildmaterial und Texten über die Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose informiert.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radio.

15.00 Uhr: Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 19. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 20. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: Union Busting – keine Zukunft in der Arbeit. Ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender erzählt, welchen Schikanen er vom Arbeitgeber ausgesetzt war, um als Betriebsratsgremium zerschlagen zu werden.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir besuchen drei Ausstellungen, die aktuell in München zu sehen wären, sowie das Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park und den Interims-Gasteig in Sendling.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir besuchen drei Ausstellungen, die aktuell in München zu sehen wären, sowie das Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park und den Interims-Gasteig in Sendling.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more