MONTAG, 30. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Berühmte Persönlichkeiten (Teil 2). Diesmal gibt es Lieder, die berühmte Persönlichkeiten im Titel tragen. Mit dabei sind Lucio Dalla, Peter Gabriel, Duck Sauce, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. IMI-Kongress: Antimilitaristischer Podcast

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum

20.00 Uhr: Themensendung. Biologische Vielfalt – Informationszentrum Dritte Welt (iz3w)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Heute gibt’s Musik, die in den letzten Sendungen einfach nicht mehr Platz hatte und einige Neuerscheinungen. Wir lauschen z. b. den Melodien und Rhythmen von Pam Pam Ida, Bob Dylan und Liraz

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Adieu – Zauberer des Augenblicks. Wiederholung vom 28. Feb. mit Bruno Hetzendorfer, der unerwartet im November starb.

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Adieu – Zauberer des Augenblicks. Wiederholung vom 28. Feb. mit Bruno Hetzendorfer, der unerwartet im November starb.

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

DIENSTAG, 01. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing – Wie zu jedem Jahreswechsel feiert das Radio Lora Jazzmuseum all jene Jazz-Grössen die in diesem Jahr ihren Einhundertsten Geburtstag hätten feiern können. Zum Beispiel: Kurt Edelhagen, Helmut Zacharias, Dave Brubeck und und und…

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – wir stellen die Initiative Decolonize München vor, die den Fragen nachgeht: Wo ist der Kolonialismus im Münchner Stadtbild noch immer sichtbar? Wie gehen Verwaltung, Politik und Gesellschaft mit den Spuren der kolonialen Vergangenheit in der Stadt um? Und wie kann München dekolonisiert werden? Dabei schauen wir insbesondere auf die kolonialen Straßennamen im Stadtbezirk Bogenhausen und auf eine Bismarckstatue in Pasing.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr:Hard n Heavy

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 02. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Schule im Griff ökonomischer Interessen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Vortrag: Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt. Jährlich sind 28 % der Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Wir betrachten die Ursachen, die auf die Arbeitswelt zurückzuführen sind und die Hilfestellungen für Arbeitgeber und Erkrankte den Umgang mit der Erkrankung am Arbeitsplatz erleichtern zu können. Vortrag von Nikole Scheibner, EO Insstitut Berlin.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard n Heavy

DONNERSTAG, 03. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

FREITAG, 04. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir gehen mit Ihnen durch die Ausstellung „Die Architekturmaschine“ in der Pinakothek der Moderne. Sie zeigt, wie der Computer die Architektur und die Arbeit der Architekten verändert hat.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove