MONTAG, 07. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Heute geht es oft um Liebe und Familie mit alten und neuen Liedern von Sebastian Krämer, Pete Seeger, Ray Lena und vielen anderen.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz. Thema: Was uns alles entgeht

04.00 Uhr: Time for Jazz. Thema: Was uns alles entgeht

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir gehen mit Ihnen durch die Ausstellung „Die Architiekturmaschine“ in der Pinakothek der Moderne. Sie zeigt, wie der Computer die Architektur und die Arbeit der Architekten verändert hat.

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir gehen mit Ihnen durch die Ausstellung „Die Architiekturmaschine“ in der Pinakothek der Moderne. Sie zeigt, wie der Computer die Architektur und die Arbeit der Architekten verändert hat.

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 08. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more. Als Gast im Studio: Kilian Sladek vom Münchner Kilian Sladek Quartett.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – In dieser Sendung aus der Reihe KIND SUCHT ZUKUNFT untersuchen wir die soziale Situation von Kindern und Jugendlichen in Ländern wie Myanmar, Bosnien und Griechenland. Armut, Krieg, Flucht, Verfolgung, wenig Chancen auf Bildung und ökonomische Sicherheit: das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern natürlich auch die Erwachsenen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so



DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Diesmal geht es oft um Liebe und Familie mit alten und neuen Liedern von Sebastian Krämer, Pete Seeger, Ray Lena und vielen anderen.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Thema Hiroshima

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 09. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Fusion, oder so

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Arbeitsmarktpolitische Frauenprojekte im Rahmen der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner*innen“. Eine Sendung zum Thema soziale Unterstützungseinrichtungen in München. Vorgestellt werden u.a.:

VIVA Clara

Die Servicestelle MOVE! in der Frauenakademie

Das Teilprojekt „Beruf und Pflege besser vereinbaren“ innerhalb power_m

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Corona Gespräche in der Selbsthilfe mit Fritz Letsch. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more. Mit: Kilian Sladek vom Münchner Kilian Sladek Quartett.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – In dieser Sendung aus der Reihe KIND SUCHT ZUKUNFT untersuchen wir die soziale Situation von Kindern und Jugendlichen in Ländern wie Myanmar, Bosnien und Griechenland. Armut, Krieg, Flucht, Verfolgung, wenig Chancen auf Bildung und ökonomische Sicherheit: das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern natürlich auch die Erwachsenen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more. Mit: Kilian Sladek vom Münchner Kilian Sladek Quartett.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – In dieser Sendung aus der Reihe KIND SUCHT ZUKUNFT untersuchen wir die soziale Situation von Kindern und Jugendlichen in Ländern wie Myanmar, Bosnien und Griechenland. Armut, Krieg, Flucht, Verfolgung, wenig Chancen auf Bildung und ökonomische Sicherheit: das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern natürlich auch die Erwachsenen.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 10. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa y más mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Fusion, oder so

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Arbeitsmarktpolitische Frauenprojekte im Rahmen der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner*innen“. Eine Sendung zum Thema soziale Unterstützungseinrichtungen in München. Vorgestellt werden u.a.:

VIVA Clara

Die Servicestelle MOVE! in der Frauenakademie

Das Teilprojekt „Beruf und Pflege besser vereinbaren“ innerhalb power_m

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Corona Gespräche in der Selbsthilfe mit Fritz Letsch.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Fusion, oder so

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Arbeitsmarktpolitische Frauenprojekte im Rahmen der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner*innen“. Eine Sendung zum Thema soziale Unterstützungseinrichtungen in München. Vorgestellt werden u.a.:

VIVA Clara

Die Servicestelle MOVE! in der Frauenakademie

Das Teilprojekt „Beruf und Pflege besser vereinbaren“ innerhalb power_m

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Corona Gespräche in der Selbsthilfe mit Fritz Letsch.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 11. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

10.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr:Time for Jazz – Swing In mit Bob