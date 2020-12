MONTAG, 14. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: RapInBewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: „Strategien und Trends im Städtebau“ – Ein Gespräch mit Prof. Sophie Wolfrum. Gesprächsführung: Gero Suhner

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Vortrag von Stephen Bezruchka: Consequences of COVID 19 (Teil 2)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Poesieboten. Brigitte Obermaier alias „Zauberblume“, Katharina Schweissguth, Astrid-Sherina Schaper, Madalina Sora-Dragomir, Claudia Westhagen, Mara sowie Chris Uray geben ihr Bestes. Brigitte Obermaier an der Veehharfe sowie lyrische Kammermusik von Kristina Kuzminskaite bilden den musikalischen Rahmen. Zum Schluss gibt es einen Ausflug zum Poetischen Adventskalender in Giesing.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur. Alarmstufe Superrot für Künstler und Kultureinrichtungen durch die planlos Regierenden.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur. Alarmstufe Superrot für Künstler und Kultureinrichtungen durch die planlos Regierenden.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 15. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Das Radio Lora Jazzmuseum feiert alle jene Jazz-Stars, die in diesem Jahr ihren Einhundertsten Geburtstag hätten feiern können. Zum Beispiel den schwedischen Bigband-Leader Harry Arnold, oder den Mitbegründer des Modern Jazz-Quartetts, John Lewis, oder Art van Damme den Mann mit dem Akkordeon.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Wie jedes Jahr widmen wir unsere Sendung im Dezember den KULTURELLEN VERSCHMELZUNGEN ODER SYNKRETISMEN. Dieses Jahr mit Weihnachstliedern und Weihnachtsriten sowie Riten der Wintersonnenwende.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat

20.00 Uhr: Freie Radios – Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock n Roll



DAB+

01.00 Uhr: RapInBewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 16. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage. Die Nummer zum mitdiskutieren: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock n Roll Radio

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 17. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Phonstudio des Bund Naturschutz. „Jahr zu Ende? Sag ja zur Spende!“ unter anderem mit einem Interview mit Manfred Siering (stellv. Vorsitzender des BN München) und mit Martin Hänsel (stellv. Geschäftsführer des BN in München)

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 18. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: Barrierefreier Zugang als Voraussetzung für digitale Teilhabe. Wie steht es mit der digitalen Barrierefreiheit? Was benötigt jemand, die/der keine Maus oder Tastatur nutzen kann, den Bildschirm nicht sieht oder Hinweistöne nicht hören kann? Wie kann digitale Barrierefreiheit realisiert werden? Vortrag von Prof. Dr. Christian Bühler

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Zu Gast ist der „junge“ Autor Hendrik Louis Meyer, besser bekannt als unser Jazz-Museumsdirektor Bob Borrink. Er stellt seine aktuellen Bücher vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre. Die Literaturszene München in Coronazeiten.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre. Die Literaturszene München in Coronazeiten.

21.00 Uhr: Kabarett undKleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more