Nachhören: Barrierefreier Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe

Bei barrierefreiem Zugang denken wir zunächst an Stufen oder Zugänge zu Verkehrsmitteln. Doch wie sieht es in unserer digitalisierten Welt aus? Gibt es auch ein barrierefreies Internet oder eine digitale Barrierefreiheit? Was benötigt jemand, die oder der keine Maus oder Tastatur bedienen kann, den Bildschirm nicht sieht oder Hinweistöne nicht hören kann? Wie kann digitale Barrierefreiheit realisiert werden, welche Herausforderungen und Lösungen kommen dabei auf unsere Gesellschaft zu?

Vortrag: Prof. Dr. Christian Bühler, TU Dortmund, Lehrstuhl für Rehabilitationstechnologie

Foto: Prof. Dr.-Ing. Christian Bühler

Produktionsdatum: 18.12.2020

Podcast zum Download (lizenziert unter CC BY-NC-SA 2.0 DE )