MONTAG, 21. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

20.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Lesung: Botschaften aus dem Regenwald vom indigenen Volk der Asháninka.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK& WeltMIX.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Zu Gast ist der „junge“ Autor Hendrik Louis Meyer, besser bekannt als unser Jazz-Museumsdirektor Bob Borrink. Er stellt seine aktuellen Bücher vor.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtleküre. Gespräch mit Tiny Stricker zu seinem neuen Buch „U-Bahn-Reiter“

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Zu Gast ist der „junge“ Autor Hendrik Louis Meyer, besser bekannt als unser Jazz-Museumsdirektor Bob Borrink. Er stellt seine aktuellen Bücher vor.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtleküre. Gespräch mit Tiny Stricker zu seinem neuen Buch „U-Bahn-Reiter“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 22. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Eine Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Es geht unter anderm um den urbanen Gemeinschaftsgarten Grünspitz, den Umsonstschrank in Bogenhausen und um das Gebrauchtwarenhaus Halle 2.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstepecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Lesung: Botschaften aus dem Regenwald vom indigenen Volk der Asháninka.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: Folk&WeltMix

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Lesung: Botschaften aus dem Regenwald vom indigenen Volk der Asháninka.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 23. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Wiederholung der Sendung mit Gertrud Huber, Zitherspielerin.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen. Thema: Solidarität und Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstepecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 24. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder mit Anti-Nazi-Liedern

17.00 Uhr: Spektrum – Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – Ersatzsendung

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Weihnachstlieder in Katalanisch und Spanisch und Weihnachst- und Sonnenwendriten u.a. aus der spanischsprachigen Welt (auch Spanisch/Deutsch) von und mit Mariarosa Pellicer Palacín.

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 25. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: „Eine schöne Bescherung! ja mei!“

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – Ersatzsendung

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – PoesieMagazin

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder mit Anti-Nazi-Liedern

03.00 Uhr: LORA-Magazin

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin

08.00 Uhr: Politische Lieder mit Anti-Nazi-Liedern

10.00 Uhr: Weihnachstlieder in Katalanisch und Spanisch und Weihnachst- und Sonnenwendriten u.a. aus der spanischsprachigen Welt (auch Spanisch/Deutsch) von und mit Mariarosa Pellicer Palacín.

12.00 Uhr: LORA-Magazin

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

15.00 Uhr: Sluttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – PoesieMagazin

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde