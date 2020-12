MONTAG, 28. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Portrait: Ennio Morricone. Er hat für über 500 Filme die Musik geschrieben, den Oscar für sein Lebenswerk gewonnen. Am bekanntesten sind seine Soundtracks zu verschiedenen Westernfilmen aus den 1960ern und 1970ern. Wir erzählen ein wenig über Ennio Morricone und sein Werk und spielen dazu Lieder aus seinen Soundtracks.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Ist Nachhaltigkeit utopisch?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – Earthlink

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Strange Fruits. Es geht unter anderem um Kolonialismus und Rassismus, ausklingen lassen wir es mit jazzigen Tönen. Dazu hören wir unter anderen Giant Sand, Eric Burdon, Salif Keita und Dollar Brand.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett u Kleinkunst mit Renate Anraths „Eine schöne Bescherung!, ja mei!“

06.00 Uhr: Sendereihe Lebensläufe: Abdi

07.00 Uhr: Preissendung Sarra Chaouch-Simsek

08.00 Uhr: Kabarett u Kleinkunst mit Renate Anraths „Eine schöne Bescherung!, ja mei!“

09.00 Uhr: Sendereihe Lebensläufe: Abdi

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: Preissendung Sarra Chaouch-Simsek

13.00 Uhr: Sendereihe Lebensläufe: Abdi

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

DIENSTAG, 29. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Münchner Flüchtlingsrat

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung aus der Reihe „Stadt im Aufbruch“. Es geht um Repaircafes, um die Internetseite München-fair.de, um das Kartoffelkombinat als Beispiel für Solidarische Landwirtschaft und wir stellen die München Schokolade vor.

18.00 Uhr: LORA-Magazin. Es geht um die Pläne für eine neue Großmarkthalle, um das Widerstandsdenkmal am Platz der Freiheit in Neuhausen, das wieder einmal weg soll und es geht um die Situation von Pflegebedürftigen, insbesondere Pflegebdürftigen, die zuhause gepflegt werden.

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Die Literatur von Indigenen und Minderheiten. Schreiben sie ihre Gedichte, Erzählungen, Romane in ihrer eigenen Sprachen oder der Sprachen der Mehrheit? Schreiben sie für ihre Gemeinden oder für die Fremden?

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion).

22.00 Uhr: New Country

23.00 Uhr: Lärmministerium

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

10.00 Uhr: Strange Fruits. Es geht unter anderem um Kolonialismus und Rassismus, ausklingen lassen wir es mit jazzigen Tönen. Dazu hören wir unter anderen Giant Sand, Eric Burdon, Salif Keita und Dollar Brand.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 30. Dezember 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Sylvester-Kracher. Wir lassen das Jahr mit Liedern ausklingen, die eigentlich bei keiner Feier fehlen dürfen. Mit dabei sind Kiss, Visage, Pharell Williams u.v.m.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Thema: Stadtspaziergänge im Kunstareal, vom Platz der Opfer des Nationalsozialismus bis zum Königsplatz mit Blick auf die NS-Bauten und im Westend mit Fokus auf Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche.

18.00 Uhr: Magazin – Ersatzsendung

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – Ersatzsendung

22.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse: gtwunschbox@gmx.com

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

10.00 Uhr: New Country

11.00 Uhr: Lärmministerium

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

DONNERSTAG, 31. Dezember 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik – mit Musik aus Filmen, in denen Viren die Hauptrollen spielen.

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Aus der Sendereihe „Literaturszene München“ mit dem Titel „Klassische Lesebühnen“

20.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit. Schwerpunktthema Schizophrenie. Interviews mit einer Therapeutin, einem Betroffenen und einer Straßenumfrage.

21.00 Uhr: Die Wellenreiterin. Thema: Heidi Rehn und ihr Roman „Tanz des Vergessens“

22.00 Uhr: Mittelalter rocks

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse: gtwunschbox@gmx.com

FREITAG, 01. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – Ersatzsendung

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Am Neujahrstag 2021 blicken auf die Corona-Lage vor einem halben Jahr zurück. Damals veanstaltete die Linksfraktion im Deutschen Bundestag ein Hearing mit Experten und Politikern. Wurde Corona vor einem halben Jahr richtig eingeschätzt? Gelten die damaligen Prognosen für die zukünftigen Entwicklung auch heute noch?

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit dem Kunst-Hörspiel „Contemporary Art“ der Medien- und Performancekünstlerin Mariola Brillowska

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

06.00 Uhr: Die Wellenreiterin. Thema: Heidi Rehn und ihr Roman „Tanz des Vergessens“

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

15.00 Uhr: Die Wellenreiterin. Thema: Heidi Rehn und ihr Roman „Tanz des Vergessens“

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit dem Kunst-Hörspiel „Contemporary Art“ der Medien- und Performancekünstlerin Mariola Brillowska

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz