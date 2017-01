die neuesten Beiträge (Recent Posts)

Montag 30. Januar 2017 von 20 bis 21 Uhr in LORA International kommt wieder Alex ans Mikrophon. Am 29. Januar ist/war Welt-Lepra Tag. Daher beschäftigt sich die nächste Ausgabe von Lora International nochmals mit den Chancen & Herausforderungen für Menschen, die in Sierra Leone an Lepra erkrankt sind. Zudem gibt es einen Bericht über das […]