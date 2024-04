Cannabis Social Club München klärt über CanG auf

Das neue Cannabisgesetz ist in aller Munde. Doch warum eigentlich? Denn interessant ist es ja letztlich nur für jene, die gerne Cannabis konsumieren, allen anderen könnte es herzlich egal sein. Doch so einfach ist es nicht. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben, ganz besonders die bayerische Landesregierung. Als sei das CanG, wie es kurz heißt, nicht schon bürokratisch genug, hat Bayern nun seinen Spielraum ausgenutzt und das Gesetz weiter verschärft, inklusive maßloser Bußgeldkataloge. Werner Degenhardt, Pressesprecher vom Cannabis Socialclub München sieht das kritisch. Mit ihm haben wir über das CanG gesprochen. So viel vorab: es ist kompliziert und unscharf! Als erstes kommen die neuesten Entwicklungen zur Sprache. Falls Sie sich weiter informieren wollen, empfiehlt Werner das Buch Drugs without hot air von David Nutt [engl.] für einen kühlen Blick auf die Debatte. Empfehlung auch an alle Abgeordneten, die keine Lust auf Ideologie haben.

Ein Interview von David Westphal mit Werner Degenhardt, CSC München – 18.04.2024 – 18:57 Minuten