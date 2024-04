Bajo el Cielo de América Latina – diesmal mit Pilar Reyes Quinteros

Interview am Donnerstag, 18.04.2024 um 22:00 Uhr, Redaktion Club Latino, Programm „Bajo

el Cielo de América Latina“.

Pilar Reyes, geboren in Cajatambo, Lima, Peru, ist Sängerin, Songwritering und Interpretin

der Andengitarre. Sie kann auf eine große Vielfalt an musikalischen Projekten zurückblicken.

In ihren Anfängen war sie Teil des „Duo Sentimiento“, mit dem sie ihren Gesang und ihre

Musik an verschiedene Orte in Peru und Lateinamerika brachte. Später wirkte sie im Trio

„Mestiza“ mit und wurde schließlich zur Initiatorin des Projekts peruanischer Musikerinnen

namens „Mujeres del Ande“, ein Projekt, das alle Sängerinnen, Musikerinnen und

Komponistinnen Perus vereint. Einmal im Jahr führen sie ein internationales Konzert auf mit

einem breit gefächerten Programm, in dem das musikalische Repertoire jeder einzelnen von

ihnen präsentiert wird, sei es als Gruppe, Duo oder Solistin, die Lieder aus Peru und

Lateinamerika aufführen.

Pilar ist außerdem Mitglied der Frauenmusikgruppe „Andina“. Im Laufe ihrer Karriere mit

Gesang und der Andengitarre brachte Pilar verschiedene Platten heraus, in denen sie die

Gefühle der Menschen in den entlegensten Dörfern, ihre Erfahrungen an den magischen

Orten Perus und ihre Liebe zur Schönheit des Landes festgehalten hat.

Derzeit lebt Pilar in Spanien, wo sie ihre Arbeit mit der Musik zusammen mit ihrer Familie

fortsetzt, mit der sie im März und April eine Konzerttournee durch die Vereinigten Staaten

unternahm.

Redaktion: Rolando Esteba Naupari und Claudia Graßl