Im Mittelpunkt dieser Sendung steht eine Reportage bei der Freien Bühne München, die seit einigen Jahren mit einem inklusiven Ensemble mit Adaptionen klassischer und moderner Stücke Bühnen in München und Bayern bespielt. Die Schauspieler mit Handicap werden an der eigenen Schauspielschule ausgebildet. In der Sendung wird auch an das Münchner Crüppel Cabaret erinnert, das schon in den 80ern inklusives Theater bot.

