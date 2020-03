Das social Distel-Ding – eine Kolumne aus dem social distancing

Jeden Wochentag ab 19 Uhr ein neuer Teil, hier zu finden. Passt auf euch auf.

Teil 5 – eine neue soziale Zeit (Dienstag, 31.03.2020)

Langsam gewöhnen wir uns daran social Distel-Dinger zu sein. Letztlich ist der Mensch ein anpassungsfähiges Wesen und als solches hat er jeden Fleck der Erde bevölkert. Wüsten, Regenwälder, Inseln, Berge, Eisflächen… Überall sind Menschen zu finden. Es gibt allerdings ein Problem: Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Ganz egal wie asozial sich Einzelne manchmal verhalten. Menschen brauchen den Kontakt zu anderen Menschen, brauchen einander um zu überleben, brauchen Nähe und Austausch. Und das stellt uns gerade vor Probleme. Die zeigten sich schon in der Frühphase der Corona-Gefahr. Erinnern wir uns nur daran wie schwer es uns gefallen ist auf das Händeschütteln zu verzichten. Von Prinz Charles kursiert ein Video aus dieser Zeit, das zeigt wie er sich immer wieder kurz bevor er eine Hand schütteln wollte daran erinnerte, das er das unterlassen sollte und dann zu einem indischen Namasté-Gruß ausweicht. Als Teil des britischen Königshauses hat er ja einige Erfahrung mit indischen Gebräuchen gesammelt. Allerdings scheint es mittlerweile so, als wäre diese geistige Umschaltung von ur-britische auf koloniale Gewohnheit mindestens einmal zu spät gekommen. Auch Prinz Charles ist an Covid-19 erkrankt.

Natürlich können wir nicht wissen ob die Erkrankung direkt auf ein Händeschütteln zurückzuführen ist, aber irgendeine social distancing Regelung wird auch in diesem royalen Fall nicht eingehalten worden sein. Es könnte also auch daran liegen, dass er sich einmal zu oft ins Gesicht gefasst hat, oder er hat nicht auf genügend Abstand in der Öffentlichkeit zu anderen Menschen geachtet. Ist ja auch schwer.

Denken wir nur an das Einkaufen im Supermarkt. An der Kasse sind zwar die Abstandsmarkierungen angebracht, aber wer achtet tatsächlich darauf eben nicht mal schnell durch eine Lücke zwischen den Regalen und den Einkaufswägen zu schlüpfen? Oder draußen vor der Tür in möglichst großer Entfernung aneinander vorbei zu gehen?

Das fühlt sich komisch an. Komisch, weil wir den anderen nicht das Gefühl geben wollen aussätzig zu sein und uns selbst nicht wie Aussätzige fühlen wollen. So sehr uns andere Menschen im Alltag auch nerven, sind sie doch unser Spiegel, unsere Bestätigung der Realität, der Normalität. Aber das wird immer schwerer. Nicht zuletzt wegen diesen Masken. Ein maskiertes Gesicht ist für uns unglaublich schwer zu lesen. Die blaffenden Geräusche, die darunter herauskommen schwer einzuordnen. Hustet mein Gegenüber gerade, lacht sie oder er, oder werde ich gerade beschimpft?

Nicht so schlimm möchte man meinen, aber was bedeutet das für mein eigenes Verhalten, wenn ich nicht mehr sehe, wie andere Menschen auf mich reagieren. Zur allgemeinen Verunsicherung, die sich bisher aus gesundheitlicher und finanzieller zusammensetzt, kommt auch noch die soziale Verunsicherung hinzu. Wer bin ich und wie finden mich die anderen?

Die Antwort darauf ist recht einfach: Ich bin ein social Distel-Ding, genauso wie alle anderen auch. Und die anderen social Distel-Dinger finden mich gar nicht, weil sie zumeist extrem mit sich selbst und ihren eigenen Problemen und Ängsten beschäftigt sind.

Aber wir kommen da schon noch rein. Letztlich ist der Mensch ein anpassungsfähiges Wesen. Wir werden einen Gruß finden, der uns der Gemeinsamkeit versichert, werden lernen Gesichter auch mit Masken zu lesen und werden uns weiterentwickeln, damit diese generelle Unsicherheit nicht immer das Erste ist, was in unserem Kopf herumschwirrt. Und ganz nebenbei, kommen wir dann irgendwann aus dieser Krise wieder heraus. Hoffentlich gesund und munter.

Teil 4 – Frust mit der Technik (Montag, 30.03.2020)

Und wieder beginnt eine Woche im social distancing. Nach einem ganzen Wochenende ohne direkten Kontakt zu Freunden und Familie. Aber social Distel-Dinger wissen sich ja mit aktueller Technik zu behelfen. Skype, Zoom, Microsoft Teams, Jitsy, Facetime, Messenger Dienste… alles theoretisch tolle Möglichkeiten im Kontakt zu bleiben. Und jede und jeder hat einen persönlichen Favoriten. Bedeutet: Bevor Mensch das andere social Distel-Ding zu Gesicht bekommt, vergeht meist schon eine halbe Stunde in der sich geeinigt wird, noch jemand einen anderen Vorschlag hat und grundsätzlich über die Vor- und Nachteile der jeweilig verwendeten Anwendung diskutiert wird. Wenn dann endlich die Verbindung steht, sitzt man sich gegenüber und versucht miteinander zu sprechen. Nicht sonderlich einfach, da ständige Störungen das Bild einfrieren lassen und das Gespräch verzerrt wiedergeben. In Verbindung mit der Verzögerung durch die lange Leitung kommt es einem letztlich so vor, als wäre die andere Person seit dem letzten Real-Kontakt komplett verdummt. Dieser fragende Gesichtsausdruck während das Gegenüber versucht dem Gespräch zu folgen und dann irgendwie vernuschelt antwortet. Oh, wie schön war das damals, als klar war, dass entweder die mangelhaft entwickelten kognitiven Fähigkeiten oder die Unaufmerksamkeit des Gegenübers die Kommunikation unmöglich machten. Ein kurzer Körperkontakt konnte zumindest letzteres meist beheben.

Heute ist es die Technik die uns hilft aber auch frustriert. Sie erlaubt uns, trotz aller Frustration, einen Blick in die Wohnzimmer der anderen social Distel-Dinger zu werfen. Ein Blick in ihre Gesichter zeigt uns dann auch, dass es eben nicht nur die Technik ist, die uns frustriert. Die ganze Situation ist frustrierend. Frustrierend dynamisch. Dynamisch, dieses Wort erlebt ein neues Verwendungshoch. Mit „dynamisch“ versuchen Politiker und Verantwortungsträger die Situation zu beschreiben, weil sie die Worte: unübersichtlich, unberechenbar, unvorhersehbar, in rasanter Entwicklung… vermeiden möchten.

Und diese dynamische Situation erleben wir social Distel-Dinger auch selbst. Im einen Moment möchte man sich noch streiten. Über was auch immer. Irgendeine Kleinigkeit wie eine falsch eingeräumte Spülmaschine oder andere als grundsätzlich anzunehmende Unfähigkeiten oder gar Ungerechtigkeiten des mit eingesperrten Social Distel-Dings bringen die ganze Frustration an die Oberfläche. Wie soll es gehen mit diesem zu unfähig die Spülmaschine richtig einzuräumenden social Distel-Ding auch nur noch eine Stunde das Dach über dem Kopf zu teilen, fragt Mensch sich in dieser Situation dann vermutlich. Doch dann hustet das Gegenüber zweimal, und zwar trocken. Plötzlich ist die Spülmaschinen-Situation irgendwie nicht mehr wichtig. Vergessen ist der Ärger und die Frustration. Es bleibt nur die Sorge. Nicht einmal Streit ist mehr zu planen. Alles ist in der Schwebe. Alles ist dynamisch.

Allerdings erinnern solche Situationen auch daran, warum Menschen jetzt zu social Distel-Dingern werden und ihre Stacheln weiter ausbreiten um die anderen auf zwei Metern Abstand zu halten.

Es ist anstrengend und frustrierend, aber es ist notwendig. Denn wenn wir uns alle daran halten, können wir bald unsere Freundschaften wieder so pflegen, dass wir wissen ob unser Gegenüber einfach ein bisschen schwer von Begriff oder nur abgelenkt ist. Dann haben wir wieder die Kapazitäten nach Lust und Laune Spülmaschinen-Einräum-Regelungen aufstellen und ihre Einhaltung einzufordern. Und Sorgen wird uns vermutlich die ersten Tage nur die Frage machen, ob wir wirklich den Herd ausgestellt haben.

Also dann los: Auf eine weitere Woche social distancing, ihr social Distel-Dinger! In Bayern jetzt bis mindestens zum 19. April.

Teil 3 – Lernt den Wert von Care-Work kennen (Freitag, 27.03.2020)

Und weiter geht‘s mit social distancing. Plötzlich stellen wir wieder fest, dass on demand nicht besser ist als lineares Radio oder Fernsehen. Netflix, Mediatheken und Podcasts liefern eine riesige Auswahl an Unterhaltung, aber das live-Programm erlebt wieder einen Aufschwung. Denn irgendwie wollen die social Distel-Dinger ja doch noch Menschen hören und sehen, die die gleiche Realität durchleben wie sie selbst gerade. Oder, härter formuliert, von denen sie sicher sein können, dass sie noch leben.

Besonders nachdem heute die Nachricht rumgeht, dass der erste Prominente an Covid-19 verstorben ist. Mark Blum, wie der 69 Jahre alt gewordene Schauspieler heißt, war kein ganz großes Licht in Hollywood sondern eher ein Off-Broadway Schauspieler. Sein Gesicht könnten die meisten dennoch von seinen Nebenrollen wiedererkennen.

Gerade die Fälle von verstorbenen Prominenten zeigen, warum auf diese Krise so viel stärker reagiert wird als auf die Grippe. Es ist eben nicht nur die Verbreitung und die schwere des Verlaufs. Es liegt auch darin begründet, dass Mensch sich nicht schützen kann, egal wie sehr er oder sie möchte. Es gibt noch keine Impfung. Jede und jeder kann an Covid-19 erkranken und potentiell sterben. Ganz egal wie viel Geld oder Macht oder Ansehen man hat. Das erleben auch Boris Johnson und Friedrich Merz. Und wer, wie dieses social Distel-Ding, schon mal kurzzeitig gedacht hat, dass sie oder er selbst an dem Virus erkrankt ist, verkneift sich bei dieser Nachricht auch jegliche Schadenfreude. So sehr Mensch die politischen Äußerungen und Handlungen dieser beiden Machtpolitiker auch verachten mag, in der aktuellen Situation sind sie auf sich selbst zurückgeworfen und mit ihren Ängsten konfrontiert. Einfache Männer im Angesicht einer tödlichen Gefahr. Arme Würstchen.

Wobei, ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Schließlich merkt man hier, dass das Virus zwar keinen Unterschied macht, aber das Gesundheitssystem schon. Denn während Boris Johnson und Friedrich Merz wahrscheinlich nicht um einen Test betteln mussten, gibt es überall Menschen die Symptome zeigen und in Telefon-Warteschlangen hängen. Alleinerziehende Mütter die hustend und mit Fieber am Telefon hängen und zugleich Kinder betreuen und beaufsichtigen müssen.

So viel wie gerade über die Überlastung des Gesundheitssystems gesprochen wird, sollte diese Leistung und Überlastung nicht vergessen werden.

Diese Art der Arbeit nennt man neu-deutsch Care-Work. Sich kümmern, pflegen, aufräumen, alles machen was anfällt, damit sich die Probleme zuhause nicht aufstauen. Natürlich unbezahlt. Damit weiter Geld verdient werden kann. Und auch wenn gerade wieder viele social Distel-Dinger die Freude am Putzen wiederfinden, ist diese unbezahlte Arbeit kein Hobby, das aufgenommen und wieder fallen gelassen werden kann. Es ist eine elementare Aufgabe um die Gesellschaft und die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und mit dieser Aufgabe sind gerade unzählige allein. Die Großeltern dürfen die Enkel nicht mehr nehmen, die Kitas und die Schulen haben zu, und eventuell gibt es auch noch einen Arbeitgeber, der Urlaubstage abzieht, weil mit Kindern kein produktives Arbeiten im Homeoffice möglich ist.

Natürlich wird gerade sehr viel nach Solidarität gerufen, vom Klatschen und vom Singen gesprochen, aber das hier soll kein Aufruf dafür werden. Viel mehr bitte ich alle social Distel-Dinger, die gerade wieder das Putzen und die Kindererziehung, das sich Kümmern und das für einander da sein, das Wäschewaschen und die Körperhygiene der Kinder wiederentdecken, sich zu überlegen wie viel Arbeit das ist und was sie der Gesellschaft wert sein sollte. Jetzt haben alle social Distel-Dinger die Möglichkeit es mal selbst zu erleben. Bemesst es und gebt dieser Arbeit einen Preis. Diesen sollte die Gesellschaft in Zukunft aufbringen können, damit diese Leistungsträger nicht mehr in Altersarmut und prekärer Beschäftigung landen. Es bleibt ein Dank an alle Eltern, an alle Alleinerziehenden, an alle Pflegekräfte und das medizinische Fachpersonal, an alle unbesungenen Heldinnen und Helden dieser Zeit!

Teil 2 – Zeit für Utopien (Donnerstag, 26.03.2020)

Und weiter geht‘s mit social distancing. Abgeschnitten von der Außenwelt und dennoch immer im Kontakt bis in die hintersten Ecken des Erdballs. Jede Ablenkung scheint zwecklos. Auch wenn wir, die social Distel-Dinger, nicht die aktuellen Nachrichten schauen, nicht wissen wollen wie sich die aktuellen Zahlen entwickeln, nagt es weiter.

Es nagen die Fragen am Weltbild: Was wird aus mir, wenn das hier endlich vorbei ist? Was wird aus mir, wenn Menschen die mir nah sind, sterben sollten? Was wird aus mir, wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann? Was wird aus mir, was wird aus dir, was wird, wenn die Zukunft plötzlich keinen Fortschritt mehr bringt? Wenn in der Zukunft nicht mehr alles besser wird? Soll ich mich diesen Fragen wirklich stellen?

All diese Fragen versuchen wir zu überlagern. Entweder mit anderen Fragen, nach der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen, nach der tatsächlichen Gefahr, nach…?

Oder mit Alkohol und Ablenkung, ständigen Kontakt zu und Kontrolle der anderen, Streit und Versöhnung.

Und doch, wir social Distel-Dinger stehen morgens auf und wissen was Sache ist. Oder besser gesagt was alles in Frage gestellt wird.

Es bleibt uns eigentlich nur noch eins: Das was wir direkt beeinflussen können gut zu machen. Und das machen viele Leute wirklich gut.

Social Distel-Dinger können vieles beeinflussen: Wie es ihren Nachbarinnen und Nachbarn ergeht, die das Haus nicht verlassen dürfen. Wie es den Menschen geht, die alleine sind und die an dieser Einsamkeit und der Angst zu zerbrechen drohen.

Wir können mit einem Lächeln und netten Worten, den Kassiererinnen und Kassierern im Supermarkt ihren Job nicht allzu unerträglich machen. Wir können mit Applaus und Gesang den Häuserblock mit Hoffnung und Verbundenheit mit den Pflegekräften und Ärzten füllen. Wir können mit Verständnis und Aufmerksamkeit die psychische Gesundheit der anderen bewahren und darauf hoffen, dass es uns genauso zurück gegeben wird. Wir können in den sozialen Medien und in unserem direkten Umfeld die Solidarität mit anderen Menschen hochhalten. Wir können lautstark Europa auffordern, die unmenschliche und katastrophale Situation in den Flüchtlings-Lagern an der europäischen Grenze zu beenden….

Wir können uns weiterbilden und daran arbeiten uns eine Welt vorzustellen, wie sie uns gefällt. Wenn es jemals eine Zeit gab, sich Utopien auszudenken, dann jetzt.

Denn jetzt ist die Zeit, in der alle Ziele auf den Kopf gestellt werden. Jetzt ist die Zeit in der das vorherrschende Ziel der Politik sich wandelt und noch weiter wandeln kann. Jetzt gilt nicht mehr Vollbeschäftigung als alles überlagerndes Ziel. Jetzt ist es die körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung. Von hier aus ist es nur noch ein großer kleiner Schritt hin zu einer Politik, die den Schutz der Menschenwürde als ihre Aufgabe ansieht.

Social Distel-Dinger sind mehr als ein Produkt ihrer Situation. Sie bilden mit ihren heutigen Gedanken in Zukunft den Zeitgeist. Wenn das kein Grund ist den Kopf nicht in den Sand zu stecken.

Teil 1 – Willkommen im größten sozialen Experiment der Menschheitsgeschichte (Mittwoch, 25.03.2020)

Willkommen im größten sozialen Experiment der Welt.

Das sollte eigentlich die erste Schlagzeile sein, die einem gleich beim Aufstehen in‘s Gesicht schlägt. Denn wenn wir die ganzen anderen Schlagzeilen lesen, von Corona Toten und Wirtschaftsabschwung, und schmachtend aus dem Fenster in die „Freiheit“ blicken, sind wir nicht alleine. Wenn wir Angst haben, um uns und unsere Lieben, um unsere Jobs und unsere Pläne, sind wir nicht alleine. Auch wenn wir früher aufstehen um endlich wieder Klopapier kaufen zu können, wenn wir Nachts so lange den Fernseher laufen lassen, bis er sich selbst abschalten will, wenn wir uns mit unseren Mitgefangenen streiten, wenn wir unter dem Druck und der Angst zusammenbrechen und uns mehr schlecht als recht wieder aufrappeln: Wir sind damit nicht alleine.

Aktuell befinden sich auf dieser Welt Millionen, nein, sogar Milliarden Menschen in einer nachfühlbaren Situation. In Indien sind 1.3 Milliarden Menschen unter Ausgangssperre gestellt. In Europa sind alle Menschen dazu aufgerufen zu Hause zu bleiben, in vielen Staaten droht sogar die scharfe Klinge des Infektionsschutz-Gesetzes. In den USA werden in den nächsten Tagen vermutlich immer mehr Staaten dem Beispiel von Kalifornien und New York folgen und ihre Bürger unter Ausgangssperre setzen.

Wahrscheinlich ist es besser die Kontinente zu benennen: Afrika, Amerika, Asien, Europa, Ozeanien. Bis auf in der Antarktis ist das Virus auf allen Kontinenten der Treiber der Zeit. Es sind nicht mehr die Pläne der Menschen, die den Zeitgeist leiten, es ist diese unsichtbare Gefahr und unser Umgang mit ihr bzw. unsere Reaktion auf sie.

Das gilt sowohl auf die Menschheit bezogen als auch auf jede und jeden Einzelnen. Wer sich wie der Sprecher dieser Worte schon über 10 Tage im sogenannten „Social-Distancing“ befindet, also den Kontakt zur Außenwelt nur noch über Fernsprecheinrichtungen und Computer pflegt, weiß vermutlich was gemeint ist. Diese Tage, die man glücklich und zufrieden verbringt, die dann gefolgt werden von Tagen der Angst, der Wut, wieder hin zu einer Ermattung nur um sich dann wieder aufzurappeln. Dann kommt dieser Moment, in dem Mensch früher oder später realisiert: Auch wenn ich wieder raus darf, es ist nichts mehr wie zuvor. Die Pläne die vor der Krise als gesichert durchführbar galten, gehören jetzt bzw. wenn das alles vorbei ist, auf den Prüfstand. Und daran kann in der aktuellen Situation nichts, aber auch gar nichts geändert werden.

Und so befindet sich gerade jede und jeder immer wieder auf einer anderen Stufe der Realisation, Verdrängung oder Sublimierung der aktuellen Lage.

Wir sind zum „social distancing“ verdammt und nehmen seine Form an. Alle werden wir zu einem Social Distel-Ding… Mit Stacheln wie eine Distel, die Menschen verletzt, Distanz sucht und nicht berührt werden möchte.

Wenn wir verstehen, dass uns allen gerade die Decke auf den Kopf fällt, unsere Ängste überhand nehmen, wir auf uns selbst zurückgeworfen sind und den Ausweg aus unserer Situation nicht kennen, dann können wir vielleicht über die Marotten der anderen hinwegsehen. Wir können darüber sprechen, wie es uns geht und unser flaumiges Distelherz offenbaren. Letztlich müssen wir es noch länger aushalten. Wir und all die anderen Social Distel-Dinger in diesem größten sozialen Experiment der Menschheitsgeschichte.