Wochenprogramm KW 3, 17. – 22.01.2021

Montag, 18. Januar 2021

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: Griechische Redaktion – Kultur: Die Sendung ist dem griechisch-französischen Schriftsteller Vassilis Alexakis gewidmet, der am 11. Januar 2021 in Athen verstorben ist.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Philosophie aktuell mit Dr.Xaver Brenner.

Thema: „Trumps Putschversuch wirft die Fragen auf: Wird die Tyriannis aus den Fehlern der Demokratie geboren? Wodurch kann das demokratische System seinen Feinden die Basis entziehen?„

20.00 Uhr: LORA International – Nord-Süd-Forum – Lesung: Botschaften aus dem Regenwald vom indigenen Volk der Asháninka

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten und anschließend: FOLK&WeltMIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin vom Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Geek Talk – 1. Sendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Geek Talk – 1. Sendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin: Wer kann heute zuverlässig sagen, ob und wann Kultureinrichtungen wieder öffnen? Sendungen müssen jedoch langfristig konzipiert werden. Wir verraten Ihnen das, was sie voraussichtlich demnächst oder immer noch in den Münchner Museen sehen können. Und wir blicken zurück auf den Geschwister-Scholl-Preis 2020.

11.00 Uhr: Nachtlektüre im Literaturverhör

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin: Wir verraten Ihnen das, was sie voraussichtlich demnächst oder immer noch in den Münchner Museen sehen können

15.00 Uhr: Nachtlektüre im Literaturverhör

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Dienstag, 19. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In: mit dem zweiten Teil zum Brexit. Wir verabschieden die Jazzer des Vereinigten Königreichs aus Europa mit einem wehmütigen farewell, einem Goodby mit einigen der feinsten Aufnahmen britischer Jazzmusiker, von Cleo Laine, Ted Heath, Georgie Fame, Johnny Dankworth, Humprey Lyttleton u.a.

17.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. Thema: Die indigenen Völker Amerikas heute.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Interkulturellen Stiftung Kolibri – Thema: Rassismuskritische Bildungsarbeit – Was bedeutet rassismuskritisches Arbeiten bei MIKADO – Jugendkultur und Bildung? Ein Austausch zwischen zwei pädagogischen Mitarbeiter*innen aus der Jugendarbeit.

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Französische Redaktion – Bei Radio à propos spricht eine Krankenschwester über die Parallelen und Unterschiede in der Behandlung von Covid 19 in Deutschland und Frankreich. Dann stellen wir den Jungen Migranten Ulrich Cabrel vor der das Buch „Boza!“ (aussprechen: „Bosa“) veröffentlicht hat. Und dann stel die Redaktion die bekannte und engagierte RNB-Sängerin und Gruppe Lous /aussprechwen Lus) and the Yakuza.

22.00 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n Roll

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Philosophie aktuell mit Dr.Xaver Brenner.

05.00 Uhr: LORA International – Nord-Süd-Forum – Lesung: Botschaften aus dem Regenwald vom indigenen Volk der Asháninka.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Philosophie aktuell mit Dr.Xaver Brenner

14.00 Uhr: LORA International – Nord-Süd-Forum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Mittwoch, 20. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France -live

17.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: Der einzige katholische Vollzeit-Arbeitslosenseelsorger Deutschlands, Mike Gallen, geht in Ruhestand und erzählt über wichtiges aus seiner Tätigkeit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrecht

20.00 Uhr: Pro Familia – Nach unserer Sendung im Juli „Beziehungslockdown“ jetzt:“Es hört nicht auf zu dauern“ – Corona und die Langzeitfolgen für Beziehungen Studiogast: Amelie Müller, Psychologin und Paarberaterin bei pro familia München Begleitend zur Sendung und bis 22 Uhr steht Ihnen ein Berater für alle Fragen und Themen rund um Corona und die damit einhergehenden Herausforderungen für Beziehungen unter der Telefonnummer 089 33008432 zur Verfügung. Rufen Sie einfach an!

21.00 Uhr: Diktatur des Monetariats, die Geißel des 21. Jahrhunderts von und mit Ulrich Seibert

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – mit dem zweiten Teil zum Brexit. Wir verabschieden die Jazzer des Vereinigten Königreichs aus Europa mit einem wehmütigen farewell, einem Goodby mit einigen der feinsten Aufnahmen britischer Jazzmusiker, von Cleo Laine, Ted Heath, Georgie Fame, Johnny Dankworth, Humprey Lyttleton u.a

02.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. Thema: Die indigenen Völker Amerikas heute.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Interkulturellen Stiftung Kolibri – Titel: Rassismuskritische Bildungsarbeit – Was bedeutet rassismuskritisches Arbeiten bei MIKADO – Jugendkultur und Bildung? Ein Austausch zwischen zwei pädagogischen Mitarbeiter*innen aus der Jugendarbeit.

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Französische Redaktion – Bei Radio à propos spricht eine Krankenschwester über die Parallelen und Unterschiede in der Behandlung von Covid 19 in Deutschland und Frankreich. Dann stellen wir den Jungen Migranten Ulrich Cabrel vor der das Buch „Boza!“ veröffentlicht hat. Und dann stel die Redaktion die bekannte und engagierte RNB-Sängerin und Gruppe Lous and the Yakuza.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – mit dem zweiten Teil zum Brexit.

09.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Interkulturellen Stiftung Kolibri

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Französische Redaktion – Radio à propos

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Donnerstag, 21. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Fördersendung – Literatur in München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Fördersendung

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latino

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: Der einzige katholische Vollzeit-Arbeitslosenseelsorger Deutschlands, Mike Gallen, geht in Ruhestand und erzählt über wichtiges aus seiner Tätigkeit

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrecht

05.00 Uhr: Pro Familia – Nach unserer Sendung im Juli „Beziehungslockdown“ jetzt: „Es hört nicht auf zu dauern“ – Corona und die Langzeitfolgen für Beziehungen Studiogast: Amelie Müller, Psychologin und Paarberaterin bei pro familia München.

06.00 Uhr: Diktatur des Monetariats, die Geißel des 21. Jahrhunderts von und mit Ulrich Seibert

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – Arbeitslosenseelsorger Mike Gallen

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrecht

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 22. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths „Musterknaben – garantiert Gefühlsecht“ Michael Niavarani und Viktor Gernot u.a.

17.00 Uhr: Themensendung: Heute mit dem Thema „Diakonia-Gebrauchtwarenkaufhaus“ aus der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Künstlerfragen

20.00 Uhr: poesieMagazin

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 – 00:00

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Fördersendung Literatur

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Themensendung

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latino

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latino

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Themensendung

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Künstlerfragen

20.00 Uhr: poesieMagazin

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst