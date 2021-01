Zeitloses Radio – Moderne Website

LORA München hat eine neue Website! Juhu! Nach über 11 Jahren haben wir unserer Website neu aufgesetzt. Da der Inhalt den Unterschied macht, siehe unser Motto im neuen Header, sind wir mit all unseren bisherigen Inhalten umgezogen. Das bedeutet, dass auch ein paar Rechtschreib- und Verlinkungsfehler den Umzug mitgemacht haben und darauf warten, ausgemistet zu werden. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese neue Website auf den besten Standart zu bringen und freuen uns über jede Hilfe.

Wenn dir, geneigte*r Leser*in ein Fehler auffallen sollte, bitte einfach unten in die Kommentare schreiben oder per Mail an buero [at] lora924.de senden.

Danke! Und viel Spaß mit unserem neuen Webauftritt!