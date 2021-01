AfD wird wohl vom Verfassungsschutz beobachtet werden – klingt gut, ist es wohl aber nicht wirklich

Diese Schlagzeile mag viele heute erstmal erfreut haben: „Verfassungsschutz will angeblich gesamte AfD als Verdachtsfall einstufen“

Die allzu menschliche Reaktion nach dem ganzen entmenschlichen Gerede über Geflüchtete und nicht „Bio-Deutsche“: Endlich! (seufzend)

Allerdings ist diese scheinbar gute Nachricht nicht ganz so gut, wenn die Geschichte des Verfassungsschutzes und seiner bisherigen Verdachtsfälle mit in Betracht gezogen wird. Wir sprachen dazu mit George Kaplan von der Kampagne „Blackbox Verfassungsschutz“ gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob er sich darüber wirklich nicht freuen kann?

Interview Fabian Ekstedt mit George Kaplan – 6:29 Min.