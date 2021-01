Gute Nachrichten in der Friedensbewegung – selten aber wichtig!

Gute Nachrichten sind derzeit selten. Noch seltener sind sie zumindest gefühlt im LORA Magazin. Wobei, fleißige Hörerinnen und Hörer des LORA Magazins, werden gestern in den Nachrichten schon mitbekommen haben, dass es derzeit in der Friedensbewegung eine gute Nachricht und damit tatsächlich einen Grund gibt. die Früchte der eigenen Arbeit zu feiern. Wir wollen dazu gar nicht viel mehr sagen und stattdessen einen sprechen lassen, der sich seit Jahren für Frieden und Abrüstung engagiert: Marvin Mendyka, Sprecher der bundesweit tätige Kampagne „Büchel ist überall! Atomwaffenfrei.jetzt“, erzählt uns was es zu feiern gibt.

Interview Fabian Ekstedt mit Marvin Mendyka – 11:48 Min.

Soweit Marvin Mendyka von der bundesweit tätige Kampagne „Büchel ist überall! Atomwaffenfrei.jetzt“ über den am kommenden Freitag, 22. Januar 2021, in Kraft tretenden Atomwaffenverbotsvertrag. Das ist natürlich auch ein Grund zur Freude in München. Deshalb fragten wir gleich Claus Schreer vom Münchner Bündnis gegen Krieg & Rassismus, wie München feiert…

Interview Fabian Ekstedt mit Claus Schreer – 5:15 Min.

Soweit Claus Schreer vom Münchner Bündnis gegen Krieg & Rassismus über die am Samstag um 14 Uhr am Marienplatz stattfindende Kundgebung „Deutschland muss dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten“. Also nicht ganz die große Feierlaune, aber ein Zwischenschritt der Mut macht. Den Aufruf finden Sie hier.