Geraubte Kinder – vergessene Opfer der „Rassenhygiene“ der Nationalsozialisten

Zum heutigen Holocaust-Gedenktag fand in München eine kleine Kundgebung am Gedenkstein der alten Synagoge am Stachus statt. Doch neben dem allgemeinen Gedenken an die Opfer des Holocausts ging es dabei vor allem um vergessene Opfer des NS-Regimes. Genauer um von den Nationalsozialisten in ihrem rassistischen Wahn geraubte Kinder. Falls Sie davon noch nie etwas gehört haben sollten, sind sie nicht alleine. Wir sprachen nach der Kundgebung mit dem Initiator, Christoph Schwarz, vom Verein „geraubte Kinder – vergessene Opfer e. V.“. Als erstes wollten wir von ihm wissen, warum wir bisher so wenig von den von Nazis geraubten Kindern gehört haben.

Interview Fabian Ekstedt mit Christoph Schwarz – 10:10 Minuten

Soweit Christoph Schwarz, vom Verein „geraubte Kinder – vergessene Opfer e. V.“, über eben das: die von den Nationalsozialisten geraubten Kinder, die die vergessene Opfer sind.

