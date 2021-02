Erinnerung an Kurt Eisner – vor 102 Jahren wurde der erste bayerische Ministerpräsident ermordet

Am Sonntag den 21.02.21 hat die Organisation DAS ANDERE BAYERN in der Kardinal-Faulhaber-Straße einen Kranz zur Erinnerung an Kurt Eisner,

niedergelegt.

Kurt Eisner wurde dort am 21. Februar 1919 von dem Rechtsextremisten Arco ermordet.

„Angesichts der heutigen Morde und Bedrohungen von Politikern durch Rechtsextremisten halten wir es für dringend geboten, die Erinnerung an den ermordeten Gründer und ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern wach zu halten“, so die Organisatoren.

Da die Landeshauptstadt des Freistaats Bayern seit einiger Zeit öffentliche Plätze und Grünanlagen und auch den Marienhof mit beleuchteten Stelen kennzeichnet und benennt, wurde auf einer der städtischen Leuchttafeln am Marienhof das Plakat „Kurt Eisner Platz“ angebracht.

Zu der Aktion sprachen wir mit dem Künstler Wolfram Kastner.