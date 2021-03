Wochenprogramm KW 8: 22. – 26. Februar 2021

4. Montag im Monat, 22. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Portrait: The Who. Ihre Lieder waren stilprägend und sind Hymnen einer ganzen Generation geworden. Wir erzählen ein wenig über die englische Rockband und spielen dazu Lieder von The Who, die nicht alle Tage im Radio laufen.

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH – Essen ist politisch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – U.a. Die Kurt-Eisner-Aktion von DAS ANDERE BAYERN sowie Mitschnitte von der Online-Friedenskonferenz und der Friedens-Kundgebung am Samstag. Dazu sprechen wir noch über die Chancen von Attac, wieder die Gemeinnützigkeit zu bekommen.

19.00 Uhr: 1984 live

20.00 Uhr: FIAN – Arbeitsrechte in der Landwirtschaft: Ein großer Teil der Landwirtschaft weltweit wird über extrem prekäre Formen der Lohnarbeit betrieben. Das Menschenrecht auf Nahrung und grundlegende Arbeitsrechte werden dabei vielfach verletzt. Mit den Lockdowns im Zuge vom Corona ging in vielen Ländern eine Verschärfung der Ernährungskrise einher. Wir zeigen diese Problematik anhand konkreter Beispiele auf und weisen auf aktuelle Aktionen hin.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin vom Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazz & More04.00 Uhr: Jazz & More

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: GEEK Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin vom Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: GEEK Talk

10.00 Uhr: Jazz & More

11.00 Uhr: Jazz & More

12.00 Uhr: LORA-Magazin vom Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA Kultur – Wir stellen Ihnen bei LORA Kultur in einem Live-Gespräch unsere Mitarbeiterin Laura Lutzenberger vor. Sie spricht unter anderem über Ihre Leidenschaft, das Backen.

14.00 Uhr: Nachtlektüre – Literatur der Migration

15.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Dienstag im Monat, 23. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz: Jazz and More

17.00 Uhr: Trotz alledem: Nachhaltigkeit – In Trotz alledem geht es um Mobilität in München, um Tempo 30, die City Maut, die fehlende Radinfrastruktur in der Stadt, um die im Herbst stattfindende Internationale Automobilausstellung IAA in München und um unseren ökologischen Fußabdruck ganz allgemein

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Polnische Redaktion

22.00 Uhr: Non minus Ultra

23.00 Uhr: Hillbilly – mit Stücken zum Geburtstag von WEBB PIERCE, der einer der größten Country Stars in den Fifties und Sixties war. Außerdem gibts Rockabilly von GENE SUMMER, der vergangenen Mittwoch im Alter von 82 Jahren gestorben ist.

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin vom Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: 1984

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion. 07.00 Uhr: LORA-Magazin vom Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik.

12.00 Uhr: LORA-Magazin vom Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: 1984

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Mittwoch im Monat, 24. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

17.00 Uhr: „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper – im Studio Mohammed Kellieh, ein junger Syrer, der seine Heimat verlassen musste und jetzt Deutscher Staatsbürger geworden ist – da gibt es viel zu fragen!

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Grundeinkommen

20.00 Uhr: ISW – Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. München

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Tuncay Acar. Diesmal im Gespräch mit Hajo Bahner (Jhg. 1958). Hajo Bahner ist ein Münchner Architekt, bezeichnet sich selbst aber als Urbanist und Konzeptionist. Seit 1981 engagiert er sich für kulturelle Stadtentwicklung in München. Er selbst ist in der Öffentlichkeit eher selten präsent, aber im Hintergrund webt er beflissentlich seine Netze und ist immer auf der Suche nach dem nächsten idealistischen Großprojekt. Und von denen hat er einige am Laufen. Vielen sind sicher noch das GAP und die Kunstgaragen in der Goethestrasse bekannt, die über einen langen Zeitraum im Südlichen Bahnhofsviertel die Blaupause der Zwischennutzungen im innerstädtischen Bereich darstellte.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Non minus Ultra

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Donnerstag im Monat, 25. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder – Wiener ProtestSongContest 2021

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Pro Regenwald

20.00 Uhr: Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut talk

22.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín – danach: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin vom Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Grundeinkommen

07.00 Uhr: LORA-Magazin vom Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin vom Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Freitag im Monat, 26. Feburar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Themensendung20.00 Uhr: Themensendung

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 – 00:00

DAB+

02.00 Uhr: Themensendung

03.00 Uhr: LORA-Magazin vom Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz.

11.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz.

12.00 Uhr: LORA-Magazin vom Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm