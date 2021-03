SVK – Selbstverteidigungskurs mit Worten

Der SVK, also der „Selbstverteidigungskurs mit Worten“ ist eine Initiative von Mädchen und Frauen aus Berlin. Sie alle haben wegen ihres Migrationshintergrundes schon einiges an Diskriminierung erfahren müssen und möchten ihre Erfahrungen und auch ihre Strategien damit umzugehen, teilen. Sie wollen alle anderen Menschen, nicht nur Frauen dazu anregen zu handeln und sich solidarisch gegen Diskriminierung und Rassismus zu stellen. In ihrem Buch und dem neuen Comic geben sie hilfreiche Tipps, wie Betroffene mit verschiedenen Situation souverän umgehen können. Wir haben mit der 15jährigen Yara Fuentes Abreu gesprochen. Sie und ihre Freundinnen haben den Kern der Gruppe gegründet und sie hat uns erklärt was SVK ist und was die jungen Frauen dort machen.