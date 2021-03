Zero Waste München will das Müllproblem der Stadt angehen und möchte die Bevölkerung mit einbeziehen. Jeder, der einen Vorschlag hat, kann den auf der Webseite einreichen und sogar etwas für seine Mitarbeit gewinnen. Außerdem gibt es dort hilfreiche Tipps zur Müllvermeidung oder eine Karte der nächstgelegenen Zero Waste Läden.