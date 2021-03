Verschärfung der sozialen und ökonomischen Ungleichheit

Es ist ja nicht mehr zu übersehen: In der Covid-19-Pandemie hat sich die soziale Ungleichheit auf der ganzen Welt zum Teil drastisch verschärft. Dafür ist allerdings nicht primär SARS-CoV-2 verantwortlich, denn vor diesem Virus sind, was seine Infektiosität betrifft, alle Menschen gleich. Doch weil sich deren Gesundheitszustand, Arbeits- und Lebensbe-dingungen sowie Einkommens-, Vermögens- und Wohnverhältnisse stark voneinander unterscheiden, sind auch die Infektionsrisiken sehr ungleich auf einzelne Gruppen verteilt.

Von der Pandemie am stärksten betroffen sind die Immun- und die Finanzschwächsten – zwei Gruppen, die sich personell nicht zufällig überlappen.

Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat diese Situation in seinem Buch „Ungleichheit in der Klassengesellschaft“ beschrieben.

wir haben mit ihm gesprochen.

Interview mit Christoph Butterwegge – 14:17 min

Ein Interview von Walter Heindl.