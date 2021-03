Im Rahmen des Frauenmonats März haben die ver.di Frauen München eine sehr interessante Diskussion aufgezeichnet.



Thema ist:

FEMINISTISCH VERÄNDERN – es wir Zeit das Gleichstellung endlich erreicht wird. Eine Diskussion zwischen der „Politik am Küchentisch: Egal wo wir sind – wir machen Politik!“ (eine Reihe der Frauenakademie) und

dem gewerkschaftlichen Kampf mit und für die sogenannten „System relevanten Frauen“.



Zu Gast im Studio sind:

Nina Reggi, Frauenakademie München und



Luise Klemens, Landesleiterin von ver.di Bayern

Die Sendung läuft in der vollen Version mit Musik am Mittwoch den 10.03.21 von 19 – 20 Uhr auf UKW 92,4 und DAB+ und in der Widerholung am darauffolgenden Donnerstag um 04:00 und um 13:00 Uhr auf DAB+ und im Livestream. Außerdem am Sonntag um 12 Uhr im LORA-Livestream.

Die um GEMA-Inhalte gekürzte Sendung wird nach der Ausstrahlung hier veröffentlicht und zum Nachhören bereitgestellt.