Neben all dem Negativen, was wir so berichten, sollte immer wieder auch ein Lichtblick dabei sein. Deshalb wollen wir dem noch jungen Verein Abasha e.V. die Möglichkeit geben sich vorzustellen. Als erstes wollten wir von Tamara Ehm wissen, was Abasha eigentlich heißt…

Interview von Fabian Ekstedt mit Tamara Ehm, 17.03.2021 – 8:16 Min.

Weitere Infos unter: https://abasha.de/ Der im Interview angesprochene Speaker-Night finden Sie unter: https://abasha.de/speakernight/