Was ich selbst tun kann – Gastbeitrag der Scientists for Future München

„Die größte Bedrohung für unseren Planeten ist der Glaube, dass ihn jemand anderes retten wird.“

Mit diesen Worten nimmt uns der britische Polarforscher Robert Swan alle in die Pflicht, uns aktiv für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen. Doch bei all den kontroversen Schlagzeilen zur Sinnhaftigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, die oft eher Meinungen als fundiertes Wissen abbilden, ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Deshalb diskutieren im folgenden Beitrag anlässlich globalen Klimastreiks am 19.03.21 die S4F-Mitglieder Clara Kaufhold, Dr. Patrick Vrancken und Dr. Melanie Paul das Thema „Was ich selbst tun kann und wie viel es bringt – Einzelverhalten vs. Kollektive Veränderungen“.

Diskussionsforum von S4F München mit Clara Kaufhold, Dr. Patrick Vrancken und Dr. Melanie Paul – 19.03.21 – 16:12 Min.

Weitergehende Informationen:

Basiswissen, Daten und konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland: https://handbuch-

klimaschutz.de/

CO2-Rechner des Umweltbundesamtes: https://uba.co2-rechner.de/

Lebensmittel-Klimarechner „Take a bite out of climate change“ von Prof. Sarah Bridle:

https://www.takeabitecc.org/

Bankenvergleich: https://www.fairfinanceguide.de/ und https://utopia.de/bestenlisten/die-besten-

gruenen-banken/