Zum globalen Klimastreik am 19.03.2021 stellen die Scientists for Future München ihre in letzter Zeit gesammelten Klimafakten für München und Bayern vor.

Scientists for Future München – 19.03.2021 – 6:04 Min.

Die Scientists for Future München übernehmen ab dem 29.04.2021 um 19 Uhr einen festen Sendeplatz im Ökomagazin Rainbow bei LORA München. Ab dann gibt es jeden 5. Donnerstag im Monat um 19 Uhr wissenschaftliche Analysen und Fakten zum Klimawandel.