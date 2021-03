https://www.freie-radios.net/mp3/20210320-powerfraueni-107912.mp3 Sendung Power-Frauen im Gesundheitswesen, Teil 1 – Länge: 51:19 min

In der Sendung geht es um das Thema Frauen und psychische Gesundheit. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wie geht eine Psychotherapeutin mit Rollenbildern um? Wie ist die Verteilung der verschiedenen Berufsgruppen, und warum ist es so wichtig, dass auch das weibliche Gehirn mehr in die psychiatrische Forschung mit einfließt? In den zwei Teilen der Sendereihe machen wir uns für Themen stark, die uns Frauen betreffen – und bitteschön auch für alle Menschen, unabhängig von der Geschlechterfrage!

Durch die Sendung anlässlich des Weltfrauentags führt die verantwortliche Redakteurin Sanni Wambach.