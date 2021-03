Kein Platz für christliche Fundis!

Unter dem Motto „Marsch für das Leben“ fand am Samstag, den 20. März, eine Kundgebung von ca. 600 christlichen Fundamentalist*innen und radikalen Abtreibungsgegner*innen auf dem Münchner Königsplatz statt. Schräg gegenüber, an der Hochschule für Theater und Musik in der Arcisstraße, demonstrierte das „Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München“ gegen den Marsch der selbsternannten „Lebensschützer*innen“ sowie gegen Intoleranz und rückwärtsgewandte, anti-feministische Ideologien. Wir waren dabei.

–

Das neu gegründete „Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München“ hatte zur Gegendemonstration in Sichtweite des sog. „Marschs für das Leben“ auf dem Königsplatz aufgerufen: Das Motto der Gegner*innen der christlichen Fundis lautete „Für sexuelle Selbstbestimmung – Kein Platz für Abtreibungsgegner*innen!“. Wir hören unter anderem die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke, die Stadträtinnen Anja Berger und Marie Burneleit sowie Juliane Beck vom Bayerischen Bündnis #Weg mit § 218