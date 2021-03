Passend zum kalendarischen Frühlingsbeginn vergangenen Samstag hören wir heute, am 23.3.2021 ab 20 Uhr eine Sendung, die sich dem Thema „Liebe“ widmet. Allerdings in seinen vielschichtigen Varianten, die von der monogamen Hetero-Beziehung abweicht. Wir hören eine Sendung von Radio Stimme bei Radio Orange in Wien aus dem vergangenen Jahr unter dem Titel Liebe ist … vielfältig.

Die Ankündigung von Radio Stimme:

Hast du bei „Liebe ist …“ auch das nackte Comic-Hetero-Pärchen im Kopf, das seit den 1960er Jahren auf Grußkarten zu finden ist? Bei Radio Stimme wollen wir weg von diesem stereotypen Bild. In drei Beiträgen zeigen wir euch die Vielfalt von Liebe, Beziehungsformen und Sexwelt. So erzählen drei Erwachsene über ihre polyamore Beziehung mit Kleinkind und die Kinderbuchautorin Katharina von der Gathen berichtet über ihr Buch „Das Liebesleben der Tiere“. Zwischendrin, ein Hörspiel über die Liebe zum Schmunzeln.

Auf freie-radios.net finden sich weitere Informationen und Links. Dort kann die Sendung als Podcast herunter geladen werden.

Sendetermin: Dienstag, 23.3.2021 ab 20 Uhr auf UKW 92.4 und über DAB+

Wiederholungen: Mittwoch, 24.03.2021 um 5 und um 14 Uhr auf DAB+

Alles zeitgleich auch im Livestream, dort zusätzlich am Samstag ab 10 Uhr