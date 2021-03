Verdoppelungsaktion der Sparkasse München beendet!

Die Verdoppelung der Spenden durch die Sparkasse München, am 18. März, in zusammenarbeit mit gut-fuer-meine-stadt, war für dieses Projekt ein echter Erfolg.

Dank an all die mitgemacht haben. Leider waren die anderen ausgewählten Vereine, recht ausgeschlafen und die ausgelobten zehntausend Euro von der Bank, schnell verteilt. Somit ist unse Ziel, 4000 Euro zu erlangen, leider nicht erreicht worden. Es fehlen, zum Schließen einer unserer Finanzierungslücken noch insgesammt 844 Mäuse.

Deshalb weiterhin meine Bitte:

Verteilt weiterhin diesen Spenden-Link an viele andere Menschen, Freunde, Verwandte, Gleichgesinnte und erzählt ihnen von Radio LORA München und von der Möglichkeit ihn zu unterstützen.

https://www.betterplace.org/de/projects/87065 Danke.



Liebe Grüße bleigt gesund und hört uns zu,

LORA München Livestream, Podcasts, Mediathek, https://lora924.de/podpress/

.

.