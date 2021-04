Molotovs gegen die Einheit

Wieder Rauch und Feuer, wieder antikatholische Parolen und Festnahmen in Belfast. Manche Kommentatoren fragen dann vielleicht, ob denn der ganze Friedensprozess umsonst gewesen sein soll?!

Wir haben Uschi Grandel angerufen, Geschäftsführerin von Partizan Travel. Seit vielen Jahren ist sie mit ihrer ausgezeichneten Expertise als Fachfrau für das Baskenland und Nordirland eine tolle Gesprächspartnerin, wenn wir verstehen wollen, was da vor sich geht.

Revoltiert da an den innerstädtischen Mauern Belfasts wie einst vor allem die Jugend?

Interview von Andrasch Neunert mit Uschi Grandel – Erstausstrahlung im Magazin Gemafrei am 16.04.2021 – 13:42min

