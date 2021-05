10. Mai – Lesung aus verbrannten Büchern

„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher / verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Heinrich Heine, Almansor, Vers 243f

Dieses Zitat zeigt ganz deutlich, warum die Erinnerung an die Bücherverbrennung von 1933 nicht nachlassen darf. In München gibt es auch 2021 dazu wieder eine Aktion am Königsplatz:

Mo. 10.05.2021 – ab 10:00h Königsplatz München vor der Antikensammlung

Der Künstler Wolfram P. Kastner einen Brandfleck in den Rasen des Königsplatzes brennen, damit kein Gras über die Geschichte wächst. Anschließend können Sie – einzeln, gleichzeitig, ohne Lautsprecher und in Abständen über den Platz verteilt – einen selbstgewählten Text aus einem Buch eines Autors/einer Autorin, deren Werke von den Nazis und ihrer Sympathisanten verboten und verbrannt wurden, vorlesen. Der Platz ist groß und so kann die Erinnerung zumindest gemeinsam begangen werden. https://lesungausverbranntenbuechern.de/

Aber auch bei LORA München ist dieser Gedenktag Teil unseres Radioprogramms:

Mo. 10.05.2021 – 17 Uhr – Sondersendung über die Entstehungsgeschichte des Münchner Mahnmals zur Bücherverbrennung „The Blacklist / Die Schwarze Liste“ von Arnold Dreyblatt. (UKW und Livestream)

und um 18 Uhr – aktueller Mitschnitt von der Aktion am Königsplatz im aktuellen LORA Magazin (DAB+, UKW, Livestream)

Di. 11.05.2021 – 10-12 Uhr – Sondersendung „Lesung gegen das Vergessen – Bücher aus dem Feuer“ (DAB+ und Livestream)

Seit vielen Jahren finden am 10. Mai deutschlandweit öffentliche Lesungen aus diesen „verbrannten Büchern“ statt, so auch die „Lesung gegen das Vergessen“ auf dem Odeonsplatz in München. Organisiert von Gerhard Schmitt-Thiel und Renate Hausdorf in Kooperation mit dem Paul-Klinger-Künstlersozialwerk, der Mohr-Villa Freimann und dem Kulturreferat München lasen die Beteiligten in all den Jahren live vor begeistertem Publikum. Durch die Corona-Pandemie wurde die Lesung im Jahr 2020 in die virtuelle Welt verlegt: Auf Facebook und Instagram ließ sich ganztägig verflogen, wie Leute aus Kunst, Kultur und Politik Texte aus einst verbrannten Büchern lasen. Auch dieses Jahr findet die Lesung wieder virtuell statt.Aus dieser virtuellen Lesung senden wir, das Paul-Klinger- Künstlersozialwerk, moderiert vom Vorstandsmitglied Peder W. Strux einen Zusammenschnitt u.a. mit verbotenen Liedern aus der Zeit auf Lora München.

Also, Einschalten!