Bayerische Schulen – Fortschrittsfreie Zonen

Die Schwächen unseres veralteten Schulsystems in Zeiten von Corona, insbesondere die ungleich verteilten Chancen entlang des Geldbeutels der Eltern, werden sichtbar wie nie zuvor. Sie teilen die SchülerInnen völlig unabhängig von Fleiß und Talent in Sieger:innen und Verlierer:innen.

Wir sprechen mit der schulpolitischen Sprecherin der bayerischen Landtagsgrünen, mit Anna Schwamberger. Wäre nicht gerade die Coronapandemie ein perfekter Anlass, den mutigen Neubeginn in Sachen dreigliedrigem Schulsystem und vieler veralteter Strukturen zu wagen?

Interview mit Andrasch Neunert und Anna Schwamberger – Erstausstrahlung Radio LORA am 06.05.21 – 14:38min