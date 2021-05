Dieses Interview widmet sich dem Tag der Bücherverbrennung, am 10.05.

Es finden sich extrem widersprüchliche Infos im Netz, was mit der jährlichen Lesung am Königsplatz ist, coronatechnisch abgesagt? Nein, sie findet ab 10 Uhr in München statt. Näheres dazu sagt Ihnen der Veranstalter, Aktionskünstler und Antifaschist Wolfram Kastner …

Interview mit Andrasch Neunert und Wolfram Kastner – Erstausstrahlung Radio LORA am 06.05.21 – 11:11min