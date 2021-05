Asthmaspray gegen Corona?

Eine Studie der Universität Oxford, die im Fachmagazin Lancet erschien, lösten einen großen Hype aus. Ein Asthma Inhalationsmittel soll bei Covid Erkrankungen leichtere Verläufe versprechen. Karl Lauterbach sprach gar von einem „Game Changer“. Doch was steckt hinter Budenosid, jenem entzündungshemmenden inhalierbaren Cortison Präparat, das in der Fachwelt mit ICS abgekürzt wird? Hält es das, was uns diese Studie glauben lassen will?

Wir hören Professor Dr. med. Marco Idzko, Leiter des Arbeitskreises Allergie und Asthma der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, der die Rahmenbedingungen der Studie erklärt und im Anschluss Professor Dr. med. Michael Pfeiffer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin DGP, der Kritik am Journalismus äußert, da so ein kleine Studie überhaupt so schnell in Umlauf gebracht wurde, dass die Welt plötzlich glauben will, ein Wundermittel sei gefunden.

Prof. Marco Idzko und Prof. Michael Pfeiffer über das Wundermittel Budesonid, Dauer 07:49 min