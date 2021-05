Auf den Baum, auf den Baum – Protest im Forst Kasten geht in die nächste Runde

Nach der gestrigen Kundgebung und Demonstration in der Stadt folgte heute dann eine Pressekonferenz am eigentlichen Ort des Geschehens: Im Forst Kasten.

Dort hatten gestern Abend Klima-Aktivist*innen begonnen das von der Abholzung bedrohte Waldstück zu besetzen, sprich auf die Bäume zu klettern und dort auszuharren. Unsere Kollegin Emilia Struppler war schon gestern auf der Kundgebung und dann heute im Wald um für LORA München zu berichten. Wir wollten von ihr wissen, was es neues gibt:

Kollegengespräch von Fabian Ekstedt mit Emilia Struppler inkl. Mittschnitte aus dem Wald – 19.05.21 – 10:36 Min

Emilia Struppler war für uns im Wald unterwegs und hat Stimmen von der Pressekonferenz eingesammelt. Darunter Lisa Pöttinger von Extinction Rebellion und der Stadtrat Thomas Lechner von der Partei Die Linke.