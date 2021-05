Das DOK.fest München 2021 kehrt ins Kino zurück!

Zum Abschluss ein positives Signal für die Kultur:

Am letzten Festivalwochenende kehrt das DOK.fest München zurück ins Kino auf die große Leinwand. Am Samstag um 20 Uhr läuft der Gewinnerfilm des „kinokino Publikumspreises – gestiftet von BR und 3sat“ in drei Münchner Partnerkinos: Rio Filmpalast, City Kinos und Neues Maxim. Der Preis wird am Abend davor, am Freitag um 20 Uhr, in einer Live-Veranstaltung auf www.dokfest-muenchen.de verliehen. Bis Freitag um 12 Uhr können Festivalbesucher.innen über ihren Favoriten abstimmen, den aktuellen Zwischenstand finden Sie hier.



Festivalleiter Daniel Sponsel: „Wir freuen uns sehr, zum Ende des Festivals, nach der langen Zeit des Lockdowns, dieses positive Signal für die Kinos und überhaupt für die Kultur senden zu können. Alle Filmliebhaber.innen haben nun die Gelegenheit, zumindest einen Festivalfilm – nämlich den Lieblingsfilm des Publikums – da sehen zu können, wo man ihn idealerweise sieht: im Kino.“



Das 36. DOK.fest München fand bisher ausschließlich online auf der digitalen Leinwand statt. Dort sind noch bis Sonntag, 24 Uhr, alle 131 Filme zu sehen. Die Kinovorführung des Gewinnerfilms am Samstag wird gemäß den aktuellen Corona-Auflagen ablaufen. Besucher*innen müssen sich bis Donnerstag, 20 Uhr anmelden. Einlass ist nur möglich mit einer Bescheinigung über einen zertifizierten Schnelltest oder einen PCR-Test, die zweite Impfung (mindestens 14 Tage her) oder eine durchgemachte Corona-Infektion (mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate her). Im Kino muss eine FFP2-Maske getragen werden. Der solidarische Einstiegspreis für alle Besucher*innen ist 10 € pro Ticket, die Kinos freuen sich natürlich auch über einen höheren Beitrag.



Samstag, 22. Mai 2021, jeweils 20.00 Uhr

Rio Filmpalast, City Kinos und Neues Maxim

Anmeldung und weitere Informationen