Neue Gesetze gegen Banken-und Konzernbetrug – Doch mehr als Placebos?

Wozu sind Banken da? Um Geld zu verdienen. Viel Geld. Im Idealfall in einem WinWin-Verhältnis gemeinsam mit ihren Kunden, den Wohlhabenderen zuerst. Wir sprechen von privaten Investments, von Aktien, Anleihen, von Bitcoin oder Edelmetallen, von Rohstoff- und anderen Zertifikaten, letzteren in einem eher grauen Schattenmarkt, voll von dubiosen Beratern und Scheinprodukten, gerne auch mal als gut versteckten Betrug.

Die Bundesregierung hat gerade zwei Gesetze auf den Weg gebracht:

Das Anlegerschutzstärkungsgesetz — und:

Das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz. Klingt toll, oder?

Wir sprachen mit dem für Graumarkt und Bafin zuständigen Fachreferenten der Verbraucherzentrale Bundesverband, Christian Ahlers.

Schicke Produktnamen auf Hochglanzetiketten kennt man schon zur Genüge – oder halten die Gesetze was die schönen Titel versprechen?

Interview von Andrasch Neunert mit Christian Ahlers – Erstausstrahlung Radio LORA am 21.05.2021 – 9:35min