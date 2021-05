Digitale Zukunft Freier Radios im Off Stage-Programm der re:publica

Am 25.Mai 2021 ab 20 Uhr senden wir Ausschnitte zweier Debatten zu Perspektiven für Freie Radios in der sich rasant entwickelnden digitalen Medienwelt, die im Rahmen des Off Stage-Programms der diesjährigen re:publica stattfanden. Die vollständigen Mitschnitte können online angehört werden (Links s.u.).

Das erste Panel, aus dem Ausschnitte gesendet werden, stand unter dem Titel „Frei Anonym Kostenlos – Was wird aus den freien Frequenzen?“ und widmete sich den technischen Aspekten der Verbreitung und welche Chancen ein anonym und kostenlos konsumierbares

lokales Medium im Zeitalter der Monetarisierung des digitalisierten medialen Raumes haben und welche Erwartungen an die Medienpolitik die Freie Radios haben sowie welche Perspektiven, sie sehen, da weiterhin einen wahrnehmbaren und weiterhin frei selbstbestimmt gestalteten medialen Raum außerhalb des Internets zu behalten. Wir tauchen im Panels ein in Technologien jenseits des Internets. Freie Radios fordern Gleichbehandlung und sprechen über Konzepte und Technologien der Zukunft mit Politik und Regulierung.

Im zweiten Panel „Freie Radios – ist das Kunst oder kann das weg?“ (an dem auch LORA-Mitarbeiter teilnahmen) ging es um den Beitrag der Freien Radios zu Medienvielfalt und Medienkompetenz und einige sehr unterschiedlich schwierigen finanziellen und

medienpolitische Rahmenbedingungen der freien Radios. Freie Radio RedakteurInnen beleuchten Diskursorte, Demokratiekompetenz, Medienvielfalt und Angriffe auf

redaktionelle Berichterstattung. Ausscchnitte daraus sind in der zweiten halben Sendestunde zu hören.

Das dritte Panel befasste sich mit Europäischen öffentlichen Räumen -Europäan public spaces, das vollständing in englisch geführt wurde. Das kann online angehört werden.

Links zu den Stream und Programmankündigungen der Veranstaltung: https://www.community-media.net/

Ankündigung im Off Stage Programm der re:publica: https://re-publica.tv/de/sideevent/frei-anonym-kostenlos-was-wird-den-freien-frequenzen

Sendetermine bei LORA: