Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Unsere Kolleg*innen von Radio Corax in Halle sind also mittendrin im heißen Wahlkampf. Wie sich das anfühlt wollte Fabian Ekstedt vom Kollegen Luca in Halle wissen.

Kollegengespräch von Fabian Ekstedt mit Luca – Langfassung – 02.06.2021 – 15:28 Minuten