Die Kulturbühne Hinterhalt in Gelting zwischen Geretsried und Wolfratshausen hat sich am 1. Mai 2021 in eine Fluggesellschaft umgewandelt. Benannt nach dem Gründungsort heißt sie „Gelting One“. Was dahinter steckt, haben wir bei einem Festakt am 28. Mai 2021 vor der Bayerischen Staatskanzlei erfahren.

