Pflegeversicherung – alles andere als ein Treffer

Die Pflegereform und die Situation der zu Pflegenden jetzt: Wir sprechen darüber mit dem Präsidenten des Sozialverband Deutschland, SoVD, Adolph Bauer. In den eineinhalb Jahren der Pandemie haben viele, gerade der zu pflegenden Alten, die Pandemie nicht überlebt. Sie starben oft isoliert, ohne sich von ihren Liebsten verabschieden zu können. Denen wurde oft per Dekret, aus Angst vor der Weiterverbreitung der Krankheit, der Zutritt verwehrt… Haben wir in der Pandemie neben der Gesundheit auch unsere Menschlichkeit verloren?

Interview von Andrasch Neunert mit Adolph Bauer – Erstausstrahlung am 04.06.2021 bei Radio LORA – 11:19min