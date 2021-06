Stadtterrassen in München – Schannigärten ohne Konsumpflicht

Schannigärten sind ein beliebtes Konzept, das die Stadt im letzten Corona-Sommer lebenswerter hat werden lassen. Allerdings muss man dort konsumieren, also etwas kaufen, um die Sitzgelegenheiten nutzen zu dürfen. Jetzt gibt es allerdings ein neues Konzept, dass Abhilfe schaffen will: Stadtterrassen.

Die sind allerdings noch nicht sonderlich bekannt.

Pop-Vox in der St-Paul-Straße am 16.06.2021 – 0:30 Minuten

Soweit eine unrepräsentative Umfrage in der St-Paul-Straße. Uns erinnert dieses Konzept an vorletztes Jahr. Damals hat Green City angefangen mit kleinen Stadtterassen auf denen keine Konsumpflicht herrschte, um Räume zu schaffen, wo man sich draußen treffen kann. Jetzt setzt sich die SPD im Stadtrat dafür ein diese Stadtterassen zu unterstützen und im Stadtbezirk Schwanthalerhöhe soll die Anmeldegebühr dafür übernommen werden. Aber nachdem die Unklarheiten immer noch groß sind, fragten wir Arno Laxy, den SPD Ortsvereinsvorsitzenden in der Schwanthalerhöhe, was denn nun Stadtteilterrassen genau sein sollen.