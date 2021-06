Kampftag der Beschäftigten in der Pflege zur Gesundheitsministerkonferenz in München

Wärend wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Konferenzen im letzten Jahr wirklich selten geworden sind, hat eine Koferenz-Art Hochkonjunktur: Die Minister-Konferenz.

Eine solche, genauer gesagt die Gesundheitsministerkonferenz, durften wir Müncherinnen und Münchner heute in der Innenstadt begrüßen. So freundlich fiel das Begrüßungskomitee allerdings nicht aus. Den ver.di hat den heutigen Tag zu einem Kampftag der Beschäftigten in der Pflege ausgerufen. Wie das aussah und worum es ging, wollte Fabian Ekstedt von der Kollegin Christiane Bihlmayer von den ver.di Frauen wissen, die heute vor Ort war.

Kolleg*innengespräch zwischen Fabian Ekstedt und Christiane Bihlmayer mit Einspielern vom ver.di Kampftag zur Gesundheitsministerkonferenz in München – 16.06.2021 – 8:41 Minuten

Die Aufnahmen entstanden heute Vormittag im Publikum. Wir bitten die teils nicht perfekte Qualität der Aufnahmen zu entschuldigen.