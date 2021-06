Verfassungsschutz – eine „BlackBox“ mit neuem Bericht

Gestern ist wieder der Verfassungsschutzbericht veröffentlicht worden, jeder beruft sich darauf, aber eigentlich bleibt das, was der Verfassungsschutz macht eine Black Box. Zumindest wenn es nach George Kaplan von der Kampagne BlackBox Verfassungsschutz geht. Eine Blackbox ist in der Verhaltensbiologie, speziell im frühen Behaviorismus eine Metapher für sämtliche psychischen und kognitiven Prozesse, die sich (noch) nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden objektiv messen, beschreiben und reproduzieren lassen. Wir wollten von ihm wissen was denn die „BlackBox“ am Verfassungsschutz ist?

Interview von Fabian Ekstedt mit George Kaplan – 16.06.2021 – 06:12 Minuten

Kleiner Bonus – Horst Seehofer erklärt auf der Bundespressekonferenz er wäre selber Verfassungsfeind, wenn er nach den gleichen Kriterien beurteilt werden würde, die laut Antwort einer kleinen Anfrage an die Zeitung Junge Freiheit angelegt werden: