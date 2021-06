Ein Umweltdrama aus 2 Perspektiven: Warum um Garzweiler RWE Dörfer zerstört und was die verzweifelten Bewohner noch tun können

Nun wollen wir uns mal den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen mal mit all der uns möglichen Raffinesse ansehen, nämlich aus 2 Perspektiven. Die erste Perspektive ist aus Sicht des politisierten Wissenschaftlers, der fassungslos ist, dass noch immer für den Abbau von Braunkohle ganze Dörfer zerstört werden. Eiskalt, nachdem man nur mal kurz 10 Minuten vor Ort den Kümmerer gespielt hat, und der an seinen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Laschet deshalb mit vielen anderen einen offenen Brief geschrieben hat.

Dirk Jansen vom BUND, neben dessen Internetseiten wir auch empfehlen: alle-doerfer-bleiben.de

Interview von Andrasch Neunert mit Dirk Jansen – Erstausstrahlung Radio LORA am 17.06.2021 – 13:29

Die zweite Perspektive ist die der restlichen Dorfbewohner. Der Einheimischen, die ihre Heimat verlieren.

Marita Dresen, die sich in der Gruppe „Menschenrecht vor Bergrecht“ engagiert, haben wir gebeten, uns von Kuckum zu erzählen, ihrem bedrohten Dorf.

Wenn Sie dem Kampf der Dörfer was spenden wollen, oder sich weiter informieren, schauen Sie doch mal auf menschenrecht-vor-bergrecht.de