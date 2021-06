Wochenprogramm KW 25: 21. Juni – 25. Juni 2021

3. Montag im Monat, 21. Juni 2021

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: Griechische Redaktion mit Anastasia und Costas (LIVE) – Heute u.a. ein Interview mit Ortwin Widmann, einem „Wanderer“ zwischen zwei Kulturen auf der Sporaden-Insel Skiathos.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Philosophie aktuell – Es gibt eine Wahrheit des Kulturrechts auf dem die Menschenrechte aufbauen. Die Idee des Naturrechts – von Platon, über Hobbes bis Rousseau – ist eine politische Erfindung. Sie wiederum bildet eine der Grundlagen, die zur Entwicklung des ethnologischen Rassismus führten.

20.00 Uhr: Nord-Süd-Forum – Globale Gerechtigkeit, Gemeinschaftssendung mehrerer NSF-Gruppen

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.10 Uhr: Exotus Weltmusik (LIVE)

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: KabarettuKleinkunst mit Dieter

03.00 Uhr: Jazz & More mit Dieter

04.00 Uhr: Jazz & More mit Dieter

05.00 Uhr: KabarettuKleinkunst mit Dieter

06.00 Uhr: Fördersendung Post-Rock

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: KabarettuKleinkunst mit Dieter

09.00 Uhr: Fördersendung Post-Rock

10.00 Uhr: Jazz & More mit Dieter

11.00 Uhr: Jazz & More mit Dieter

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – Am 16. Juni verraten wir Ihnen, was in den nächsten Monaten in Münchner Museen so alles zu sehen ist. Doch falls Sie sich für Daniel Spoerri interessieren, dann müssen sie nach Wien. Und zwar rasch. Nur noch bis 27. Juni gib es dort eine große Retrospektive des Künstlers im KunstForum der BankAustria.

14.00 Uhr: Nachtlektüre im Literaturverhör

15.00 Uhr: KabarettuKleinkunst mit Dieter

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Dienstag im Monat, 22. Juni 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more – Herbie Hancock, Ida Sand, Jazzkantine, Della Reese, Marieke Koopmann und andere Jazzgrößen. Und Neuerscheinungen.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – In der Sendung geht es um den Fairen Handel in der Corona-Pandemie. Wie es dem Weltladen in Stadtteil Haidhausen ergangen, wie der Gepa, dem größten Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte in Europa? Und ist der Umsatz von Produkten mit dem Fairtrade-Siegel zurückgegangen?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

20.00 Uhr: Freies Radio

21.00 Uhr: Redakcja POLONIUM mit Robert (LIVE) – Vorstellung vom neuen Generalkonsul Jan Malkiewicz, Vorstellung vom Filmfest www.mittelpunkteuropa.de Studiogast vom Filmteam.

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.10 Uhr: Nonminusultra

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: Griechische Redaktion mit Anastasia und Costas (LIVE) – Heute u.a. ein Interview mit Ortwin Widmann, einem „Wanderer“ zwischen zwei Kulturen auf der Sporaden-Insel Skiathos.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Philosophie aktuell – Es gibt eine Wahrheit des Kulturrechts auf dem die Menschenrechte aufbauen. Die Idee des Naturrechts – von Platon, über Hobbes bis Rousseau – ist eine politische Erfindung. Sie wiederum bildet eine der Grundlagen, die zur Entwicklung des ethnologischen Rassismus führten.

05.00 Uhr: Nord-Süd-Forum – Globale Gerechtigkeit, Gemeinschaftssendung mehrerer NSF-Gruppen

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch deutsche Sendung

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: Griechische Redaktion mit Anastasia und Costas (LIVE) – Heute u.a. ein Interview mit Ortwin Widmann, einem „Wanderer“ zwischen zwei Kulturen auf der Sporaden-Insel Skiathos.

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Philosophie aktuell – Es gibt eine Wahrheit des Kulturrechts auf dem die Menschenrechte aufbauen. Die Idee des Naturrechts – von Platon, über Hobbes bis Rousseau – ist eine politische Erfindung. Sie wiederum bildet eine der Grundlagen, die zur Entwicklung des ethnologischen Rassismus führten.

14.00 Uhr: Nord-Süd-Forum – Globale Gerechtigkeit, Gemeinschaftssendung mehrerer NSF-Gruppen

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch deutsche Sendung

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Mittwoch im Monat, 23. Juni 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

17.00 Uhr: „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper – Im Studio Ludwig Hartmann MdL, Fraktionsvorsitzender der Bayerischen Grünen, direkt gewählter Kandidat aus „München Mitte“ und tapferer Kämpfer gegen den Flächenfraß.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Kulturimpuls Grundeinkommen; Thema: Gesellschaftlicher Wandel braucht Kultur – Einerseits gibt es zur Zeit eine große Hoffnung auf Wandel in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Kräfte des Alten weiterhin sehr stark sind. Die Hoffnungen auf einen baldigen Wandel durch die bevorstehende Bundestagswahl könnten enttäuscht werden. Wir können diese Situation auch als Einladung verstehen für die erforderliche kulturelle gesellschaftliche Basisarbeit bis zur Bundestagswahl 2025. Können uns die Vorgänge von 1969 – von dem Wechsel zu einer SPD geführten Regierung – Lehrbeispiel sein? In den vergangenen 50 Jahren haben wir viele Erfahrungen dazugewonnen, die es wert sind, integriert zu werden. Wir sollten unseren Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung des kulturellen Lebens richten. Kultur ist so viel mehr, als wir üblicherweise im Alltag wahrnehmen, und hat ein wichtiges gesellschaftliches Potential zur Entfaltung von Wandel.

20.00 Uhr: ISW = Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Tuncay Acar. Diesmal: Dr. Katja Kobolt ist eine feministische Wissenschaftlerin, Kuratorin und Produzentin, die seit fast zwanzig Jahren zwischen München und Ljubljana lebt. Parallel und in Verbindung mit ihren feministischen Forschungen zu Kunst, Literatur und Kultur hat sie politisch engagierte künstlerische Projekte geschaffen. Sie arbeitete in verschiedenen Rollen mit City of Women, einer feministischen Kunstorganisation und dem gleichnamigen Festival in Ljubljana zusammen und ist Mitbegründerin des postjugoslawischen feministischen Kuratorinnenkollektivs Red Mined (2011-; interactive Living Archive editions, 54. October Salon Belgrade and Symposium On (Non) Motherhood), die beide ihr Verständnis von Feminismus und Kunst sowie ihre Neigung zu kollaborativen Praktiken innerhalb der künstlerischen Forschung, Produktion und Theorie prägten. In München gestaltete Katja Kobolt die Programme des Münchner Kunstraums Lothringer13 Florida sowie des Fahrenden Raums mit und kuratierte anlässlich des 50. Jahrestages des Anwerbeabkommens zwischen BRD und sozialistischen Jugoslawien no stop non stop, eine Ausstellung mit Forum zu Bildern der Migration im Postsozialismus (Lothringer13 Halle, München 2018). Katja engagiert sich beim Balkanet e.V. einem postmigrantischen Münchner Verein zu und für Kunst,- Wissens- und Kulturproduktion zu und über Südosteuropa. Katja Kobolt ist außerdem Mitbegründerin und Mitglied der künstlerischen Forschungsplattform n * a * i * l *s hacks facts fictions (2018-), die im vergangenen Jahr ihre letzte Ausgabe als Corneous Stories zu sozialen, geschichtlichen und geopolitischen Aspekten der Kosmetik erlebte. Katja lehrte auch an der HU zu Berlin, Udk Berlin sowie an der LMU und ist als Herausgeberin und Autorin tätig (u.a. Meine lieben Mit/Bürger*innen!: https://pam2018.de/texts/my-dear-fellow-citizens/?lang=de) In ihrer kommenden Forschung (Forschungszentrum der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste) wird Katja Kobolt Illustratorinnen für Kinder und Jugendliche im sozialistischen Jugoslawien, deren Kanonisierung und implizierte Konzeptionen von Kindheit untersuchen.

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.10 Uhr: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more – Herbie Hancock, Ida Sand, Jazzkantine, Della Reese, Marieke Koopmann und andere Jazzgrößen. Und Neuerscheinungen.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – In der Sendung geht es um den Fairen Handel in der Corona-Pandemie. Wie es dem Weltladen in Stadtteil Haidhausen ergangen, wie der Gepa, dem größten Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte in Europa? Und ist der Umsatz von Produkten mit dem Fairtrade-Siegel zurückgegangen?

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

05.00 Uhr: Freies Radio

06.00 Uhr: Redakcja POLONIUM mit Robert (LIVE) – Vorstellung vom neuen Generalkonsul Jan Malkiewicz, Vorstellung vom Filmfest www.mittelpunkteuropa.de Studiogast vom Filmteam.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more – Herbie Hancock, Ida Sand, Jazzkantine, Della Reese, Marieke Koopmann und andere Jazzgrößen. Und Neuerscheinungen.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – In der Sendung geht es um den Fairen Handel in der Corona-Pandemie. Wie es dem Weltladen in Stadtteil Haidhausen ergangen, wie der Gepa, dem größten Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte in Europa? Und ist der Umsatz von Produkten mit dem Fairtrade-Siegel zurückgegangen?

10.00 Uhr: Nonminusultra

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

14.00 Uhr: Freies Radio

15.00 Uhr: Redakcja POLONIUM mit Robert (LIVE) – Vorstellung vom neuen Generalkonsul Jan Malkiewicz, Vorstellung vom Filmfest www.mittelpunkteuropa.de Studiogast vom Filmteam.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Donnerstag im Monat, 24. Juni 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder von und mit Jacques Palminger

17.00 Uhr: Kofra (Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation) – Dr. Inge Kleine, Lehrerin, Wissenschaftlerin sowie Aktivistin bei Kofra, Stop Sexkauf! und abolition 2014 spricht zum Thema Nordisches Modell – eine Alternative zur derzeitigen Gesetzeslage. Das Nordische Modell impliziert ein Sexkaufverbot. Damit werden die Freier strafbar, die Personen in der Prostitution jedoch entkriminalisiert. Für diese sieht das Nordische Modell Ausstiegshilfen vor, die psychosoziale Beratung, berufliche Qualifizierungsprogramme etc. umfassen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Pro Regenwald

20.00 Uhr: Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut talk

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.10 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

02.00 Uhr: „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper – Im Studio Ludwig Hartmann MdL, Fraktionsvorsitzender der Bayerischen Grünen, direkt gewählter Kandidat aus „München Mitte“ und tapferer Kämpfer gegen den Flächenfraß.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Grundeinkommen

05.00 Uhr: ISW = Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung

06.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Tuncay

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

09.00 Uhr: „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper – Im Studio Ludwig Hartmann MdL, Fraktionsvorsitzender der Bayerischen Grünen, direkt gewählter Kandidat aus „München Mitte“ und tapferer Kämpfer gegen den Flächenfraß.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Grundeinkommen

14.00 Uhr: ISW = Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung

15.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Tuncay

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Freitag im Monat, 25. Juni 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – wehwehweh.kabarett.de

17.00 Uhr: Thema der Woche – „Der Ausnahmezustand ist der Normalzustand – nur wahrer“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Künstlerfragen

20.00 Uhr: PoesieMagazin

21.00 Uhr: Sendeschluss auf UKW 92,4;

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder von und mit Jacques Palminger

02.00 Uhr: Kofra (Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation) – Dr. Inge Kleine, Lehrerin, Wissenschaftlerin sowie Aktivistin bei Kofra, Stop Sexkauf! und abolition 2014 spricht zum Thema Nordisches Modell – eine Alternative zur derzeitigen Gesetzeslage. Das Nordische Modell impliziert ein Sexkaufverbot. Damit werden die Freier strafbar, die Personen in der Prostitution jedoch entkriminalisiert. Für diese sieht das Nordische Modell Ausstiegshilfen vor, die psychosoziale Beratung, berufliche Qualifizierungsprogramme etc. umfassen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Pro Regenwald

05.00 Uhr: Aidshilfe

06.00 Uhr: Slut talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder von und mit Jacques Palminger

09.00 Uhr: Kofra (Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation) – Dr. Inge Kleine, Lehrerin, Wissenschaftlerin sowie Aktivistin bei Kofra, Stop Sexkauf! und abolition 2014 spricht zum Thema Nordisches Modell – eine Alternative zur derzeitigen Gesetzeslage. Das Nordische Modell impliziert ein Sexkaufverbot. Damit werden die Freier strafbar, die Personen in der Prostitution jedoch entkriminalisiert. Für diese sieht das Nordische Modell Ausstiegshilfen vor, die psychosoziale Beratung, berufliche Qualifizierungsprogramme etc. umfassen.

10.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Pro Regenwald

14.00 Uhr: Aidshilfe

15.00 Uhr: Slut talk

18.00 – 21.00 Uhr: siehe UKW-Programm

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst

22.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst