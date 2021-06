What is the city? die Kammerspiele, das Stadttheater Münchens, sucht Antworten

Vom Stadttheater Münchens sprach die neue Intendantin der Münchner Kammerspiele Barbara Mundel zu Beginn ihrer Tätigkeit im Herbst 2020. Die zweite Welle der Pandemie hat hochfliegende Pläne teilweise ausgebremst, aber auch neue Formate wurden erfunden. Gespräche mit dem Autor*innenduo Solola/Spreter über das Arbeiten für und in den Kammerspielen, sie sind für den Münchner Förderpreis für deutschsprachige Dramatik nominiert, und mit der Dramaturgin Olivia Ebert, die als Reaktion auf die pandemiebedingte fehlende Anbindung an die Stadtgesellschaft, zusammen mit anderen ein Resindency Programm zur Erforschung Münchens entwickelte, „Am Boden“ hieß die erste Performance im öffentlichen Raum, mit der auf prekäre Lebenssituationen in diesem so reichen München aufmerksam gemacht wurde.

https://www.freie-radios.net/mp3/20210623-whatisthecit-109830.mp3 What is the city? – Länge: 13:27 Min.